علی دولتی‌مهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: حجم بارش قابل انتظار باران در مناطق شمالی و مرکزی استان پنج تا ۱۰ میلی‌متر بوده که در مناطق مرکزی احتمال بارش دو تا پنج سانتی‌متری برف نیز وجود دارد.

وی از شدت بارش‌ها در مناطق جنوبی خبر داد و افزود: میزان بارش‌ها در نواحی جنوبی استان ۱۰ تا ۲۰ میلیمتر بوده که بیش از پنج سانتیمتر از بارش‌ها به صورت برف پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان با اشاره به آغاز بارش‌ها از روز دوشنبه، ادامه داد: این سامانه بارشی تا عصر سه‌شنبه در استان پابرجا خواهد بود.

دولتی‌مهر یادآور شد: بیشترین نزولات این سامانه به صورت باران بوده که در شهرستان‌های خلخال و سرعین و نیر به صورت بارش برف پیش‌بینی می‌گردد.

وی بیشترین شدت بارش‌ها را بین ساعات منتهی به شب دوشنبه تا اوایل روز سه‌شنبه دانست و یادآور شد: بر اثر شدت بارش‌ها، آب گرفتگی معابر عمومی در برخی مناطق استان دور از انتظار نخواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان اضافه کرد: بارش‌ها در مناطق کوهستانی استان به ویژه در گردنه صائین، الماس و بودالالو با شدت بیشتری بوده که موجب کولاک برف و کاهش دید در جاده‌های مواصلاتی خواهد شد.