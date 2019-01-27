رشد ۵۰ درصدی صادرات کالا از مرزهای کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل حیدری اظهار داشت: در ۱۰ ماهه سال جاری بیش از دو میلیارد و ۳۷۵ میلیون دلار کالا به وزن بیش از چهار میلیون و ۷۸۲ هزار تن از گمرکات و بازارچه‌های مرزی استان کرمانشاه به خارج از کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش ۵۰ درصد و از حیث وزن ۳۶ درصد رشد داشته است.

وی افزود: بیش از یک میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار از این کالاها در گمرکات کرمانشاه، پرویزخان، خسروی و پاوه اظهار و صادر شده که این میزان نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش ۸۵ درصد و از حیث وزن ۵۸ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه بیان کرد: سایر گمرکات کشور نیز در این مدت بیش از یک میلیارد و پنج میلیون دلار کالا را با وزن حدود یک میلیون و ۵۴۱ هزارتن از طریق مرزهای استان کرمانشاه به خارج از کشور صادر کرده اند که این میزان نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش ۱۹ درصد افزایش و از حیث وزن نیز چهار درصد رشد داشته است.

وی عمده کالاهای صادراتی از طریق این گمرکات را لوازم خانه‌داری و پاکیزگی از مواد پلاستیکی، سیب‌زمینی محفوظ شده، نایلون پلاستیکی رولی، گوجه فرنگی تازه یا سردکرده، انواع کاشی دیواری، کیسه نایلونی، رول نایلونی، پیاز و موسیر، خیار و خیارترشی تازه یا سردکرده، سیب تازه، گرانول پلی اتیلن و .. اعلام کرد و افزود: بیشتر این کالاها به کشور عراق صادر شده است.

حیدری با بیان اینکه در این مدت ۷۵۶ نوع کالا از مرزهای استان کرمانشاه به خارج از کشور صادر شده، عنوان کرد: این کالاها به ۳۷ کشور دنیا رفته است.