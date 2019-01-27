توجه ویژه به نقش احزاب در لایحه جامع انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه توسعه سیاسی و اجتماعی به ویژه در زمینه احزاب مورد توجه وزارت کشور بوده است اظهار داشت: در سه سال اخیر ۳۳ جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تشکیل شده که ۱۶۶ مصوبه پیرامون فعالیت های احزاب، تشکل ها و اقلیت های دینی داشته است.

وی در ادامه افزود: خانه احزاب که در دولت گذشته تعطیل شده بود در دولت یازدهم به عنوان یک نهاد تاثیرگذار با ترکیب سه فراکسیون اصلاح طلب و اصولگرا و مستقل در راستای حمایت از توسعه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی راه اندازی شد همچنین با همکاری و استقبال گروه‌ها و احزاب تاکنون دفاتر استانی خانه احزاب در ۱۴ استان کشور فعالیت خود را آغاز کرده اند.

سخنگوی وزارت کشور تدوین شیوه نامه فعالیت جبهه های حزبی در دولت یازدهم را در راستای شفاف سازی و قاعده‌مند کردن فعالیت‌های سیاسی مهم خواند و بر توجه دولت به این امر تأکید کرد و گفت: در دولت تدبیر و امید با درخواست تاسیس ۴۰ حزب جدید موافقت شده است که از این تعداد ۲۵ حزب مجوز فعالیت دائم دریافت کرده اند و ۱۵ حزب جدید دیگر ضمن دریافت مجوز فعالیت موقت در حال طی مراحل قانونی و تشکیل دفاتر استانی به منظور دائمی کردن مجوز خود هستند همچنین سالیانه ۶۰ کنگره حزبی با حضور ناظران وزارت کشور برگزار می شود که تغییرات آنها توسط وزارت کشور نظارت و ثبت و در روزنامه رسمی کشور هم منتشر می‌شود.

سامانی با اشاره به لایحه جامع انتخابات گفت: در این لایحه چارچوب‌ها و قواعد لازم برای مشارکت قانونمند و مسئولانه احزاب سیاسی در عرصه انتخابات تبیین شده است.

وی تاکید کرد: نقش احزاب در این لایحه بسیار برجسته‌تر از چیزی است که فعلا در انتخابات شاهد آن هستیم و این موضوع به جد مورد تاکید لایحه است و در مواد مختلفی وظایف و نقش ویژه‌ای برای احزاب در نظر گرفته شده است.

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها ایجاد شورای گفتگوی سیاسی در استانها را یکی از برنامه‌های مهم وزارت کشور در توسعه سیاسی و اجتماعی عنوان کرد و افزود: برای نخستین بار منشور گفتگوی سیاسی در راستای تعامل و هم اندیشی استانداران و فرمانداران با فعالین سیاسی تهیه و ابلاغ شد که این امر می‌تواند گامی رو به جلو در همفکری، هم اندیشی و هم افزایی بیشتر مدیران اجرایی کشور با گروه‌های مختلف سیاسی در پیشبرد برنامه‌ها باشد.

سامانی با بیان اینکه برای نخستین بار آیین نامه برگزاری تجمعات در مکان‌های خاص به تصویب رسید تا احزاب و گروه‌های سیاسی شناسنامه‌دار با کسب مجوز قانونی برنامه خود را در قالب تجمعات برگزار کنند گفت: پیگیری های وزارت کشور در اختصاص یارانه به نتیجه رسید و در سال جاری حدود ۲ میلیارد تومان یارانه که از نیازهای مورد تاکید احزاب بود تخصیص یافته که این اعتبار به حساب خانه احزاب ایران واریز شده است و به احزابی که خود را با قانون جدید تطبیق داده باشند طبق دستورالعمل پرداخت می‌شود.