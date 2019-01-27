به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری سیوششمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران روز سهشنبه ۹ بهمن در سرای اهل قلم موسسه خانه کتاب برگزار میشود.
این مراسم علاوه بر نشست خبری، رونمایی از پوستر این دوره جایزه شهر کتاب را هم شامل میشود.
نشست خبری مذکور با حضور و سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی مهدوی راد دبیر علمی جایزه کتاب سال، احمدعلی حیدری دبیر جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و نیکنام حسینیپور مدیر عامل خانه کتاب همراه خواهد بود.
این برنامه روز سهشنبه ۹ بهمن از ساعت ۱۰ در سرای اهل قلم واقع در خیابان انقلاب اسلامی، نرسیده به چهارراه ولیعصر ابتدای فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، شماره دو برگزار میشود.
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