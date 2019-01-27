  1. استانها
  2. مازندران
۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۰۶

ناظر گمرکات مازندران مطرح کرد:

پهلوگیری ۹۸۹ فروند کشتی در مازندران/ تشکیل ۲۳۸ فقره پرونده قاچاق

پهلوگیری ۹۸۹ فروند کشتی در مازندران/ تشکیل ۲۳۸ فقره پرونده قاچاق

نوشهر - ناظر گمرکات مازندران با اشاره به صادرات بیش از ۵۷۲ هزار تن کالا از گمرکات استان گفت: امسال ۹۸۹ فروند کشتی در بنادر استان پهلوگیری کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی یوسفی منش صبح یکشنبه در نشست با خبرنگاران با گرامیداشت روز جهانی گمرک، با بیان اینکه گمرکات پیونده دهنده ملت ها هستند اظهار داشت: گمرک به حفاظت و حراست از اجتماع و اقتصادی ملی کشورها می پردازد و به تجارت بین المللی رونق می دهد.

وی ادامه داد: مبارزه با تخلفات گمرکی و مالیاتی از جمله اهداف سازمان جهانی گمرکات است و ترویج درستکاری، شفاف سازی، بهبود مدیریت و بهره گیری از بهترین شیوه ها برای مبارزه با چالش ها توصیه می شود و ایران در سال ۱۳۳۸ به سازمان جهانی گمرکات پیوسته است.

وی از گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی یاد کرد و گفت: گمرک از یک سو مسئول وصول عوارض دولت به شمار می رود و از طرفی دیگر مسئول امنیت اقتصادی کشور است.

یوسفی منش با بیان اینکه حفاظت از مرزهای اقتصادی از حساسیت زیادی برخوردار است و اهداف اقتصادی کشور را تامین می کند افزود: راه اندازی سامانه جامع گمرکی یک اقدام مثبت برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور به شمار می رود.

ناظر گمرکات استان مازندران، حذف کاغذ از امور اداری را از جمله مزایای راه اندازی سامانه جامع گمرکات بیان کرد و درباره فعالیت گمرکات در استان مازندران ادامه داد: در سال ۷۹ گمرک مازندران به اداره کل گمرکات ارتقاء یافته است.

وی با اشاره به اینکه فعالیت اقتصادی در مازندران رو به فزونی است تصریح کرد: با توجه به لزوم ارتقای گمرکات استان به رده های بالاتر، در دی ماه سال جاری گمرکات مازندران به حوزه نظارت گمرکات مازندارن به مرکزیت نوشهر و دو اداره کل گمرکات نوشهر و امیرآباد ارتقا یافته است.

صادرات ۵۷۲ هزار تن کالا از گمرکات مازندران

یوسفی منش با اشاره به وجود ۱۲ حوزه نظارت گمرکات در کشور اظهار داشت: در ۱۰ ماهه سال جاری بیش از ۵۷۲ هزار تن کالا از گمرکات استان به ارزش هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان صادر شده است.

ناظر گمرکات مازندران با بیان اینکه میزان صادرات کالا از نظر وزنی پنج درصد و ارزش ۴۸ درصد نسبت به مدت مشابه ۱۰ ماه سال قبل رشد داشته است گفت: فرآورده های لبنی، بستنی، شیرینی جات، مواد پلاستیکی، سیمان، فلزات بوده که بیش از ۴۰ کشور جهان صادر شده است.

وی افزود: همچنین در ۱۰ ماهه سال جاری بیش از سه میلیون تن به ارزش سه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان کالا از سه گمرک نوشهر، فریدونکنار و امیرآباد واردات شد که از نظر ارزشی ۴۴ درصد رشد داشته است و اقلام شامل جو، ذرت دامی، روغن خام، آهن آلات و تخته بوده است.

یوسفی منش گفت: کالاهای وارداتی از ۳۲ کشور از جمله روسیه، امارات، اسکاتلند و سوئیس وارد شده و میزان ترانزیت خارجی ۴۵ هزار تن شامل کانتینر، کاغذ چاپ و تحریر و تخته بوده است.

وی افزود: ۲۴ هزار مسافر از فرودگاه دشت ناز ساری به کشور وارد و خارج شدند و تعداد ۹۸۹ فروند کشتی نیز پهلوگیری کردند که رشد ۱۲ درصدی را شاهد هستیم و در ۱۰ ماهه امسال ۲۳۸ فقره پرونده قاچاق در گمرکات استان به ارزش سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه چهار فقره پرونده تخلف در گمرکات استان به ارزش ۳۸ میلیارد ریال تشکیل شده است گفت: مراحل اداری بررسی این پرونده ها در دست اقدام است.

ناظر گمرکات مازندارن ادامه داد: در ۱۰ ماهه سال جاری ۲۳۸ میلیارد تومان حقوق عوارض گمرکی جذب شد که ۱۲۰ میلیارد تومان آن نقدی به حساب خزانه واریز شده است.

کد مطلب 4524703

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها