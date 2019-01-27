جام تختی فرصتی برای شناسایی نقاط ضعف ما بود

به گزارش خبرگزاری مهر، «ژوزه ماریو الیوریا هرناندز» با بیان این مطلب افزود: دو برنامه اصلی در سال ۲۰۱۹ میلادی داریم، در گام اول مسابقات قاره ای و سپس حضور در رقابت های جهانی قزاقستان که به دلیل اینکه گزینشی المپیک است برای ما اهمیت بالایی دارد، که قصد داریم سهمیه های خوبی در این مسابقات کسب کنیم و به همین دلیل در تورنمنت جام تختی که یکی از مسابقات معتبر دنیاست، شرکت کردیم.

وی ادامه داد: مسابقات جام تختی این فرصت را برای ما ایجاد کرد تا نقاط ضعف کشتی گیران خود را بشناسیم و در مدت زمانی که داریم با رفع این مشکلات در مسابقات مهم پیش رو عملکرد خوبی داشته باشیم.

ماریو با اشاره به جایگاه بالای کشتی فرنگی ایران در دنیا تصریح کرد: مسابقات جام تختی در سطح مطلوبی برگزار شد و من از عملکرد کشتی گیران در اوزان ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم راضی هستم اما سایر نفرات در حد انتظار ظاهر نشدند و اگر بهتر مبارزه می کردند می توانستیم در جام تختی روی سکو برویم.

وی تاکید کرد: جام بین المللی تختی یکی از مسابقات معتبر اتحادیه جهانی کشتی است که برگزاری مسابقات با حضور پرشور تماشاگران ایرانی که در دنیا بی نظیر هستند باعث افزایش جذابیت این رقابت ها می شود.

ماریو در پایان گفت: از مسئولان فدراسیون کشتی ایران و شهر اندیمشک برای سازماندهی و برگزاری مناسب سی و نهمین دوره رقابت های بین المللی جام تختی قدردانی می کنم و امیدوارم بار دیگر فرصت حضور در کشور شما در مسابقات بین المللی و اردوهای مشترک را داشته باشیم.