آمریکا برای خروج نیروهای خود از افغانستان جدی است

به گزارش خبرگزاری مهر، «مایک پمپئو» وزیر امور خارجه آمریکا طی پیامی در صفحه توئیتر خود نوشت واشنگتن در خصوص دستیابی به صلح در افغانستان و جلوگیری از بازگشت تروریسم بین‌المللی به افغانستان و خروج نیروهایش از این کشور جدی است.

روز گذشته نیز رویترز طی گزارشی اعلام کرد که برخی منابع نزدیک به خلیل زاد و هیئت مذاکره کننده آمریکا و طالبان اعلام کرده‌اند که نماینده آمریکا موفق به دستیابی به یک توافق با گروه طالبان در جریان مذاکرات اخیر در قطر شده است.

بر اساس این توافق احتمالی قرار است نیروهای خارجی طی ۱۸ ماه از افغانستان خارج می‌شوند.

همچنین منابعی از گروه طالبان به رویترز گفته‌اند که بعد از پایان چهارمین دور مذاکرات صلح با زلمی خلیل زاد در دوحه، به پیش نویس توافقی برای پایان جنگ در افغانستان دست یافته‌اند.

این در حالی است که «ذبیح الله مجاهد» سخنگوی گروه طالبان، امروز طی پیامی در صفحه توئیتر خود توافق این گروه با آمریکا مبنی بر مهلت ۱۸ ماهه برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان را تکذیب کرد.