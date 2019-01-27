هوای اراک برای دومین روز متوالی ناسالم است/ذرات معلق بیش ازحدمجاز

رضا میرزایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شاخص و میانگین میزان آلودگی هوای اراک در روز شنبه ۱۰۷ برآورد شد که بیانگر وجود وضعیت هوای ناسالم برای گروه های حساس است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی بیان کرد: میزان غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون در هوای اراک روز یکشنبه نیز به علت تداوم وجود ذرات، ۶۵میکروگرم بر مترمکعب اندازه گیری شد که فراتر از حد مجاز است.

میرزایی افزود: حد استاندارد میزان غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون در هوا، ۳۵میکروگرم بر مترمکعب است، بنابراین طی روز جاری وضعیت هوای ناسالم برای گروه های جمعیتی حساس در شهر اراک اعلام می شود. البته با توجه به اینکه از عصر امروز شاهد آغاز بارندگی در استان خواهیم بود، امروز یا نهایتا فردا هوا سالم می شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی خاطرنشان ساخت: کیفیت نامناسب هوا و وضعیت ناسالم برای گروه های حساس، شرایطی است که برای کودکان، بیماران و افراد سالخورده زیان بار بوده و این شهروندان به جز موارد ضروری باید از رفت و آمد در محیط شهری خودداری کرده و یا در صورت ناچار بودن به تردد، حتما از ماسک مناسب استفاده کنند.