انتقاد یک کارشناس از نشست بررسی عملکرد بانوان در وزارت ورزش

به گزارش خبرنگار مهر، سلسله نشستهای وزارت ورزش به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و به منظور بررسی عملکرد ورزش در حوزههای مختلف طی چهار دهه گذشته، از روز شنبه آغاز شد. اولین نشست برگزار شده در این زمینه به بررسی وضعیت ورزش بانوان و روال طی شده در این حوزه اختصاص داشت که با حضور زهرا موسوی سرپرست معاونت ورزش بانوان وزارت ورزش و طاهره طاهریان نایب رئیس کمیته ملی المپیک انجام شد.
فاطمه ابوالقاسمی که ریاست فدراسیون آمادگی جسمانی و ایروبیک را در کارنامه مدیریتی خود دارد و در حال حاضر نیز به عنوان کارشناس برنامه و بودجه وزارت ورزش در بخش حسابرسی فدراسیونها همکاری دارد، از شرکتکنندگان در این نشست بود.
وی در جریان نشست نسبت به چگونگی برگزاری آن و اینکه از کارشناسان و افراد تأثیرگذار در رشد و توسعه ورزش بانوان به صورت رسمی دعوت نشده، انتقاد کرد و حتی گفت: «گزارشهایی که ارائه میکنید، با قرار دادن بر روی سایت هم قابل دسترسی است. بهتر بود از افراد کارشناس دعوت میشد تا هم جایگاه آنها را حفظ میکردید و هم از نقطه نظراتشان بهرهمند میشدید».
این کارشناس ورزش بانوان در گفتوگو با خبرنگار مهر با تأکید دوباره بر انتقاداتی که در نشست روز گذشته به آنها اشاره کرده بود، اظهار داشت: این صحبتها را به عنوان فردی مطرح کردم که از سال ۷۰ در ورزش بانوان حضور دارد و دغدغه این حوزه را دارد. زمانی که رایزنیهای زیادی کردم تا خانمها بتوانند خبرنگار حوزه ورزش بانوان باشند؛ نه اینکه آقایان در این زمینه صفر تا صد کار را بر عهده داشته باشند.
وی در این رابطه ادامه داد: زمانی که در این زمینه شروع به کار کردم، بیشتر از سه، چهار خبرنگار خانم نداشتیم اما امروز بانوان خبرنگار در ورزش جایگاه خود را پیدا کردهاند. من اولین فردی بودم که اعلام کردم خانمها به عنوان کارشناس ورزش فعالیت داشته باشند و این موضوع را به صورت جدی پیگیری کردم. تأکیدم روی این بود که نباید صرفاً مردانه فکر کرد؛ البته اعتقادی به مردانه و زنانه کردن کارها ندارم اما تأکیدم بر این است که باید از توانایی بانوان استفاده کرد.
ابوالقاسمی با بیان اینکه هنوز تواناییهای بانوان را به اندازه کلی باور نکردهاند، صحبتهای خود را ادامه داد و گفت: البته انتقاد اصلی به این است که حتی اقدامات انجام شده توسط مدیران زن را هم نادیده میگیرند مثل همین نشستی که برای برگزاری آن، از افرادی که به معنای واقعی در ورزش بانوان طی سالهای گذشته تأثیرگذار بودند، دعوت نشد البته خانم طاهریان از مدیران فعال و مؤثر در ورزش بانوان بود که روز گذشته به عنوان نایب رئیس کمیته ملی المپیک به وزارت ورزش آمد اما سایر مدیران کجا بودند؟
وی به چگونگی اطلاعرسانی از برگزاری سلسله نشستهای بررسی عملکرد ورزش به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی انتقاد کرد و گفت: فقط در قالب یک جدول، زمان و محل برگزاری نشستها را اعلام کردند و اینکه در هر نشست چه کسانی حضور دارند. بعضاً کسانی به این نشستها دعوت شدهاند که به عنوان مسئول در مورد وضعیت حوزه خود توضیح دهند که سابقه طولانی در آن ندارند مثل آقای احمدی. مگر وی چند سال است که در این حوزه فعالیت دارد. آیا میدانند که ورزش همگانی امروز ایران نتیجه فعالیت فدراسیون آمادگی جسمانی است که مسئولیت آن با یک خانم بود؟
ابوالقاسمی با بیان اینکه بعد از ۳۰ سال فعالیت در ورزش بانوان به حالت یک کارشناس صفر کیلومتر بازگشتهام، یادآور شد: به دلیل مسائل شخصی و سلیقهای، تمام پستها و اختیارات را از من گرفتند تا به عنوان کارمند و کارشناس ساده فعالیتهایم را ادامه دهم. من درواقع مقابل فردی هستم که تازه وارد کار میشود درحالیکه بعد از سالها فعالیت در حوزه ورزش و بخصوص ورزش بانوان، امروز ایدههای زیادی برای ورزش همگانی و بانوان دارم اما متأسفانه گوشهای نشستهام و از همین مسئله متعجبم.
رئیس پیشین فدراسیون وقت آمادگی جسمانی و ایروبیک تأکید کرد: اگر دلمان واقعاً میسوزد و میخواهیم ورزش کشورمان پیشرفت داشته باشد، باید از حرفهگرایی خارج شویم. باید از هر کسی که میتواند گرهای جهت حل مشکلات باز کند، دعوت کنیم اما متأسفانه نگاهها متفاوت است. به دنبال این هستیم که ببینیم چه کسی به ما چشم میگوید و چه کسی با چه کسی بهتر است.
ابوالقاسمی در ادامه این گفتوگو خاطرنشان کرد: سال ۷۸ به دلیل تلاشی که انجام شد و موجب انعکاس فعالیتهای ورزش بانوان در رسانههای خارجی شد، رئیسجمهور وقت آقای خاتمی لوح تقدیری را به معاونت وقت ورزش بانوان که خانم طاهریان بود، اهدا کرد. من در تمام این زمینهها نقشی مؤثر داشتم اما نشست بررسی ۴۰ ساله ورزش بانوان در شرایطی برگزار میشود که از من و افرادی که همزمان با ما فعالیت داشتند و مثمر ثمر بودند، هیچ دعوتی نمیشود.
ابوالقاسمی در پایان گفت: سلطانی فر وزیر ورزش و داورزنی معاون وی در امور قهرمانی تلاش زیادی برای بهبود شرایط و پیشبرد اهداف دارند. من امیدوارم در کنار چنین نگاهی، بهره مندی از تجربه پیشکسوتان هم بیشتر مورد توجه باشد.
نظر شما