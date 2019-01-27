۱۹ فیلم جشنواره فجر در آذربایجان غربی اکران می شود

حجت الاسلام ناصر خدایاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فیلم های سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر از ۱۲ بهمن در ارومیه اکران می شود اظهارداشت: از این تعداد ۱۴ فیلم جشنواره فجر به همراه پنج فیلم در بخش کودک و نوجوان در سینما انقلاب ارومیه اکران می شود.

وی با بیان اینکه این فیلم ها هر روز در دو نوبت صبح و ظهر اکران می شود عنوان کرد: ۱۹ و ۲۰ بهمن به دلیل شهادت حضرت فاطمه(س) سینماها تعطیل بوده و پس از آن اکران ادامه خواهد داشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه سال گذشته نزدیک به ۱۱ هزار نفر از اکران فیلم های جشنواره فجر در استان استقبال کردند افزود: خرید و فروش بلیت های جشنواره فجر در ارومیه بصورت اینترنتی انجام می شود.

حجت الاسلام خدایاری در ادامه با تاکید بر نوآوری و خلاقیت در برنامه های دهه فجر امسال گفت: برنامه های چهلمین سالروز انقلاب باید در شأن و جایگاه انقلاب اسلامی و دستاوردهای عظیم انقلاب باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی همچنین خواستار برگزاری مراسم امسال با رویکرد کاملا مردمی شد و گفت: انقلاب اسلامی توسط مردم به ثمر رسیده امروز نیز در تمامی برنامه ها باید حضور مردم پرشورتر از هر سال باشد.

حجت الاسلام خدایاری برگزاری مراسم ۱۲ بهمن در دو مسجد بزرگ ارومیه، جشنواره فیلم فجر و جرای تئاتر، طنز، محفل انس با قرآن، برگزاری هم اندیشی عفاف و حجاب، نشست های فرهنگی با اصحاب فرهنگ و هنر را از مهمترین برنامه های امسال عنوان کرد.

وی همچنین با اشاره به همزمانی ایام فاطمیه با دهه فجر گفت: امسال در کنار برگزاری باشکوه آیین چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی تلاش می شود در تمامی برنامه ها شأن و جایگاه ایام فاطمیه رعایت و برنامه ها با رویکرد معنوی و دینی همراه باشد.