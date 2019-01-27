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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۵۶

در هفته آگاهی از مغز؛

پردیس «مغز من» افتتاح می شود

پردیس «مغز من» افتتاح می شود

«پردیس مغز من» به عنوان نخستین موزه، مرکز علم مغز و علوم اعصاب شناختی همزمان با هفته آگاهی از مغز در اسفند ماه امسال افتتاح می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی، پردیس «مغز من» در باغ کتاب تهران افتتاح می شود.

این پردیس از ۵ بخش ساختار مغز، مغز های متفاوت، مغز سلولی، مغزهای آینده و بخش شناختی تشکیل شده و ۱۹ ابزار و تجهیزات مشتمل بر سنجش اعصاب، شبیه سازی ام ار ای، بازی های شناختی، مغز شفاف، سیستم بینایی، تاریخچه شناخت مغز و دیگر حوزه های علوم اعصاب شناختی و دانش شناختی برای افزایش آگاهی اقشار مختلف مردم بویژه کودکان، نوجوانان و جوانان نسبت به ذهن و مغز در این مرکز علمی نصب و راه اندازی می شود.

برای ساخت پردیس مغز اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان با مشارکت معاونت علمی و فناوری، ستاد توسعه علوم و فناوری های ‌شناختی، و شهرداری تهران تخصیص یافته است.

ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی، حامی و برگزار کننده هفته آگاهی از مغز، این هفته را سال ۱۳۹۴ برای اولین بار در ایران برگزار کرد و امسال نیز برای چهارمین سال متوالی این هفته در اسفند ماه امسال در نقاط مختلف کشور برگزارمی شود.برنامه هفته آگاهی از مغز در ایران در سه سطح مخاطبین عام، دانش‌آموزی و دانشجویی و با هدف آگاهی از مغز، شناخت توان مندی ها و کارکرد ها و بهبود عملکرد آن تدوین شده است.

این رویداد با شعار «مغزت رو بشناس» به عنوان یک هفته ترویجی برای ارتقای آگاهی جامعه از عملکرد مغز، به عموم مخاطبان اطلاع رسانی و معرفی خواهد شد.

کد مطلب 4524713

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