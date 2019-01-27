  1. سیاست
  2. مجلس
۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۱۴

فلاحت‌پیشه در گفتگو با مهر:

اجلاس لهستان آغاز یک فتنه جدید است/ بررسی در کمیسیون امنیت ملی

اجلاس لهستان آغاز یک فتنه جدید است/ بررسی در کمیسیون امنیت ملی

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بررسی اهداف آمریکا از برگزاری اجلاس لهستان در جلسه عصر امروز این کمیسیون خبر داد.

حشمت‌الله فلاحت پیشه در گفتگو با خبرنگار مهر از بررسی اهداف آمریکا در برگزاری اجلاس صلح و امنیت خاورمیانه در کشور لهستان با تمرکز بر موضوع ایران در جلسه عصر امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبر داد.

وی ادامه داد: برای بحث و بررسی درباره این موضوع از مسئولان وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و برخی از دستگاه‌های امنیتی و دفاعی کشور دعوت به عمل آورده‌ایم.

وی متذکر شد: علیرغم آنکه لهستان رسما اعلام کرد که در این اجلاس موضوع ایران مطرح نیست، اما ما معتقدیم که اجلاس لهستان، توطئه‌ای شبیه به داعش است چراکه در طول چند دهه اخیر غربی‌ها آغازگر یک بحران جدید بوده‌اند و معتقدیم که لهستان شروع کننده یک فتنه جدید است.

کد مطلب 4524714
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها