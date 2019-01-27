اجلاس لهستان آغاز یک فتنه جدید است/ بررسی در کمیسیون امنیت ملی

حشمت‌الله فلاحت پیشه در گفتگو با خبرنگار مهر از بررسی اهداف آمریکا در برگزاری اجلاس صلح و امنیت خاورمیانه در کشور لهستان با تمرکز بر موضوع ایران در جلسه عصر امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبر داد.

وی ادامه داد: برای بحث و بررسی درباره این موضوع از مسئولان وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و برخی از دستگاه‌های امنیتی و دفاعی کشور دعوت به عمل آورده‌ایم.

وی متذکر شد: علیرغم آنکه لهستان رسما اعلام کرد که در این اجلاس موضوع ایران مطرح نیست، اما ما معتقدیم که اجلاس لهستان، توطئه‌ای شبیه به داعش است چراکه در طول چند دهه اخیر غربی‌ها آغازگر یک بحران جدید بوده‌اند و معتقدیم که لهستان شروع کننده یک فتنه جدید است.