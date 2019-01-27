به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین جلسه هیئت امنای بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس صبح امروز (یک‌شنبه) به ریاست سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و هیات امنای بنیاد در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.



در این جلسه بطحایی وزیر آموزش و پرورش، سردار ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد ستاد کل نیروهای مسلح، سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش، سردار بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، حجت‌الاسلام سعیدی رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا، سردار علی فدوی معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران، سردار غلامحسین غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین، حجت‌الاسلام سید محمدعلی شهیدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، عبدالعلی علی‌عسگری رئیس سازمان صدا و سیما، حجت‌الاسلام سید سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، امیر سرتیپ شیخ حسنی معاون هماهنگ‌کننده وزارت دفاع، حجت الاسلام مازنی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، صالحی امیری وزیر ارشاد، سردار شادمانی معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان، حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رستم‌وندی معاون‌وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، محمد هادی ایاذی معاون اجتماعی وزیر بهداشت، مهدی گلی مشاور امور ایثارگران وزیر جهاد کشاورزی، حجت‌الاسلام محمود ملک‌دار مسئول مرکز امور طلاب و دانش آموختگان حوزه های علمیه حضور داشتند.