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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۱۵

رئیس صدا و سیمای مرکز کرمان:

مستند سرداران شهید در کرمان در دست ساخت است

مستند سرداران شهید در کرمان در دست ساخت است

کرمان - رئیس صدا و سیمای مرکز کرمان گفت: در راستای برگزاری کنگره تولید مستند سرداران شهید نیز در دستور کار بوده که ۸۵ درصد پیشرفت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمدعلی‌رمضانی صبح یکشنبه در جلسه کمیته های کنگره ۶۵۰۰ شهید استان کرمان به ایراد گزارش پرداخت و بیان داشت: پنج برنامه محوری داریم که به صورت روتین از مهر شروع شده و ۶۰ درصد پیشرفت داشته است، همچنین تولید در راستای برنامه‌های رادیویی نیز ۷۰ درصد پیشرفت داشته‌ایم.

 وی افزود: در راستای برگزاری کنگره تولید مستند سرداران شهید نیز در دستور کار بوده که ۸۵ درصد پیشرفت دارد همچنین سایر رسانه‌ها و خبرگزاری ها هم کار خود را در این خصوص انجام می‌دهند.

رئیس سازمان صدا و سیمای مرکز کرمان گفت: علاوه بر این پنج  برنامه محوری چهار برنامه نیز به ابتکار صدا و سیما به برنامه‌ها افزوده شده است که شامل موشن گرافیک ۶۵۰۰ شهید می‌باشد که در هر قاب ۱۵ هزار شهید گنجانده شده است که تاکنون ۳ هزار شهید را در قالب کارهای گرافیکی قرار داده‌ایم.

علی‌رمضانی تصریح کرد: برنامه رادیویی پلاک ۴۰ سردار شهید از جمله دیگر برنامه‌های در حال مستندسازی است.

وی افزود: مجموعه مستند شهدای مدافع حرم در دستور کار است که از ۴۳ شهید هفت نفر ایرانی هستند. در این راستا مجموعه‌ای برای این ۷ شهید فعلا ساخته شده و اولین کار در سالگرد شهید لنگری زاده افتتاح شده است.

کد مطلب 4524719

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