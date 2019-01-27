مستند سرداران شهید در کرمان در دست ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر، احمدعلی‌رمضانی صبح یکشنبه در جلسه کمیته های کنگره ۶۵۰۰ شهید استان کرمان به ایراد گزارش پرداخت و بیان داشت: پنج برنامه محوری داریم که به صورت روتین از مهر شروع شده و ۶۰ درصد پیشرفت داشته است، همچنین تولید در راستای برنامه‌های رادیویی نیز ۷۰ درصد پیشرفت داشته‌ایم.

وی افزود: در راستای برگزاری کنگره تولید مستند سرداران شهید نیز در دستور کار بوده که ۸۵ درصد پیشرفت دارد همچنین سایر رسانه‌ها و خبرگزاری ها هم کار خود را در این خصوص انجام می‌دهند.

رئیس سازمان صدا و سیمای مرکز کرمان گفت: علاوه بر این پنج برنامه محوری چهار برنامه نیز به ابتکار صدا و سیما به برنامه‌ها افزوده شده است که شامل موشن گرافیک ۶۵۰۰ شهید می‌باشد که در هر قاب ۱۵ هزار شهید گنجانده شده است که تاکنون ۳ هزار شهید را در قالب کارهای گرافیکی قرار داده‌ایم.

علی‌رمضانی تصریح کرد: برنامه رادیویی پلاک ۴۰ سردار شهید از جمله دیگر برنامه‌های در حال مستندسازی است.

وی افزود: مجموعه مستند شهدای مدافع حرم در دستور کار است که از ۴۳ شهید هفت نفر ایرانی هستند. در این راستا مجموعه‌ای برای این ۷ شهید فعلا ساخته شده و اولین کار در سالگرد شهید لنگری زاده افتتاح شده است.