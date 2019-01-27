به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «نوراد» ستاد فرماندهی هوافضای آمریکای شمالی میگوید جنگنده های آمریکایی و کانادایی روز گذشته ۲ فروند بمبافکن هستهای Tu-۱۶۰ روسیه را بعد از ورود به محدوده گشتزنی نیروی هوایی کانادا، رهگیری کردهاند.
البته در جریان این تعقیب، هیچ گزارشی مبنی بر تقابل هوایی میان طرفین منتشر نشده است.
به گفته نوراد، مقر فرماندهی هوافضای آمریکا از رادار، ماهواره و جنگنده در راستای رصد و رهگیری هواپیماهای بیگانه استفاده میکند.
وزارت دفاع روسیه تاکنون در این زمینه اظهارنظری نکرده است.
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