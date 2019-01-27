همزمان با دهه فجر از ۱۸۰۰ پروژه در خراسان رضوی بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگارمهر، وحید قربانی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در استانداری خراسان رضوی اظهار کرد:همزمان به فرا رسیدن دهه فجر از ۱ هزار ۸۰۳ پروژه عمرانی در استان بهره برداری خواهد شد.

وی افزود:پروژه های آماده بهره برداری مربوط به ۴۶ دستگاه اجرایی و ۴۵شهرداری استان است که در مجموع با هزینه ۲۵ هزار و ۴۷۴ میلیارد ریالی به انجام رسیده است .

سرپرست معاونت عمرانی استانداری خراسان رضوی ادامه داد:مشهد با ۲۰۶ پروژه ، چناران با ۱۲۷ پروژه وسبزوار با ۱۱۰ مورد دارای بیشترین تعداد پروژه های آماده بهره برداری در بین شهرستان های استان هستند.

وی گفت: بیشترین تعداد پروژه افتتاحی مربوط به جهادکشاورزی استان با ۳۱۴ مورد ، دهیاری های استان با ۲۸۱ پروژه و کمیته امداد امام خمینی (ره) با ۲۲۸پروژه است.

قربانی تصریح کرد: همچنین ۴۴ پروژه صنعتی و معدنی با اعتبار ۸ هزار و ۸۹۸ میلیاردریال در استان افتتاح می شود که این تعداد ۳برابر دهه فجر سال ۹۶ است و همچنین پروژه های مخابراتی هم ۲۷ طرح با بیش از ۷۴۰ زیر پروژه بااعتبار۲ هزار و ۶۷۱ میلیارد ریال ، طرح های بخش محرومیت زدایی شامل ۲۴۷ پروژه با اعتباری بالغ بر ۳۳۸ میلیارد ریال ، توسعه شهری هم با ۲۳۸ پروژه و اعتبار ۲هزار و ۲۹۷ میلیارد ریال که بیش از ۴۷ درصد رشد درمقایسه با دهه فجر۹۶ دارد بخش دیگری از این طرح هاست.

وی بیان کرد:تامین آب و اجرای شبکه های فاضلاب شامل ۶۹پروژه با ۲ هزار و ۲۵۲ میلیارد ریال اعتبار، شهرک های صنعتی شامل ۷پروژه با اعتبار۲۹میلیارد ریال و خدمات عشایری شامل ۷پروژه با اعتبار۳۳میلیارد ریال نیز از دیگر پروژه های آماده بهره برداری است.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری خراسان رضوی خاطر نشان کرد:دربخش کشاورزی ومنابع طبیعی هم ۳۵۱پروژه با اعتبار ۲ هزار و ۲۶ میلیارد ریال که بیش از ۶۳درصد نسبت به دهه فجرپارسال رشد دارد و مسکن مهر با ۹۲۴واحد با اعتبار۶۶۶میلیارد ریال از دیگر طرح های آماده بهره برداری است.

وی افزود:پروژه های برق نیز شامل ۲۳۹پروژه با اعتبار یک هزار و ۸۹ میلیارد ریال ، گازرسانی ۴۳پروژه با ۲ هزار و ۱۷۴ میلیارد ریال ، بهداشت و درمان ۶۱پروژه با ۵۹۰ میلیارد ریال ،احداث راه جاده ای و بین شهری ۲۴پروژه با ۶۴۹میلیارد ریال، پروژه های بخش آموزش شامل ۴۰پروژه با اعتبار۳۰۰میلیارد ریال وتوسعه و عمران روستایی با ۳۱۵پروژه و اعتبار ۶۴۵ میلیارد ریال از دیگر طرح های افتتاحی دهه فجر امسال است.