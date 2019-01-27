به گزارش خبرنگار مهر، قاسم رحیمی صبح یکشنبه در تشریح ظرفیت‌های مشاغل نوین موجود در استان اردبیل در گفتگو با خبرنگاران تصریح کرد: با افزایش مشاغل مختلف در جامعه ضرورت بهره‌مندی و آشناسازی جوانان و افراد جویای کار با کسب و کارهای نوین مورد تاکید بوده و در کشور ما نیز به تبعیت از روند کنونی پوست اندازی مشاغل مختلف را شاهد هستیم.

وی به ظرفیت بسیار ویژه و مناسب فناوری‌های نوین نیز اشاره کرد و افزود: بهره‌مندی از ظرفیت‌ مجازی و الکترونیکی عامل اصلی ایجاد شفافیت، دقت و افزایش سرعت بوده که با گرایش مناسبی در جهان همراه شده و روز به روز بر محبوبیت چنین مشاغلی افزوده می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل یادآور شد: برپایی نمایشگاه‌های الکامپ فرصت بسیار مناسبی برای پشتیبانی از صاحبان مشاغل اینترنتی و استارت آپی فراهم می‌کند و در این راستا صاحبان مشاغل مرتبط در استان اردبیل از حمایت‌های ویژه‌ای برخوردار خواهند شد.

رحیمی بر ضرورت کیفی شدن نمایشگاه‌های الکامپ تاکید کرد و افزود: غرفه‌های شرکت کننده در رویدادهای الکترونیکی و کامپیوتری از ظرفیت بسیار مطلوبی برای نشان دادن توانایی جوانان و دانش آموختگان برخوردار هستند که در دل خود کارآفرینی و رشد صنعت و تولید استان را در پی خواهد داشت.

به گفته وی با بها دادن بیشتر به جوانان و فراهم آوردن فرصت مناسب برای نشان دادن توانایی و ایده‌های آنان آینده روشنی را در حوزه فناوری می‌توان در نظر گرفت که نویدبخش صادرات محور کردن محصولات و کالاهای مختلف تولیدی استان و گرایش به سمت و سوی کسب و کارهای نوین خواهد بود.