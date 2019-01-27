مجلس وظایف شورای عالی مدیریت بحران را مشخص کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور با ۱۳۲ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه علنی، با ماده ۷ این لایحه موافقت کردند.

مطابق با این ماده، وظایف شورای عالی مدیریت بحران عبارت است از:

الف ـ تصویب و بروزرسانی سند راهبرد ملی مدیریت بحران ظرف مدت سه ماه پس از تدوین آن.

ب ـ تصویب و بروزرسانی برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه ملی آمادگی و پاسخ و برنامه ملی بازسازی و بازتوانی ظرف مدت سه ماه پس از تدوین آنها.

همچنین مطابق با تبصره این ماده، دبیر شورای عالی مدیریت بحران می‌تواند سایر موضوعاتی را که نیاز به طرح در شورای عالی دارد، به آن شورا پیشنهاد دهد.