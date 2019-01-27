مؤسسات ملی مستقر در استان البرز نقش پدافند غیرعامل را دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیزالله شهبازی شامگاه شنبه در بازدید از موسسه سرم‌سازی رازی که با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه همراه بود، با قدردانی از فعالان عرصه تحقیق و پژوهش، اظهار کرد: جای خرسندی دارد که حدود ۱۰ موسسه بزرگ ملی در استان البرز مستقر هستند.

وی با اشاره به اینکه به چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی نزدیک می‌شویم، گفت: استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی شعار انقلاب اسلامی بود که فرزندان برومند این مرزوبوم عاشقانه در راستای حفظ این آرمان بزرگ گام برمی‌دارند.

استاندار البرز افزود: مؤسسات ملی مستقر در استان البرز نقش پدافند غیرعامل را برای کشور ایفا می‌کنند.

شهبازی تأکید کرد: این مؤسسات در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی، ارزآوری، عمران و توسعه کشور جایگاه حائز اهمیتی دارند.

وی اضافه کرد: با جدیت درصدد برقراری ارتباط دوسویه با این مؤسسات و محققان ارزشمند آن باهدف پیشرفت و توسعه استان هستیم.