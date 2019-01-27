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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۲۴

استاندار البرز:

مؤسسات ملی مستقر در استان البرز نقش پدافند غیرعامل را دارند

مؤسسات ملی مستقر در استان البرز نقش پدافند غیرعامل را دارند

کرج - استاندار البرز گفت: مؤسسات ملی مستقر در استان البرز نقش پدافند غیرعامل را برای کشور ایفا می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیزالله شهبازی شامگاه شنبه در بازدید از موسسه سرم‌سازی رازی که با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه همراه بود، با قدردانی از فعالان عرصه تحقیق و پژوهش، اظهار کرد: جای خرسندی دارد که حدود ۱۰ موسسه بزرگ ملی در استان البرز مستقر هستند.

وی با اشاره به اینکه به چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی نزدیک می‌شویم، گفت: استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی شعار انقلاب اسلامی بود که فرزندان برومند این مرزوبوم عاشقانه در راستای حفظ این آرمان بزرگ گام برمی‌دارند.

استاندار البرز افزود: مؤسسات ملی مستقر در استان البرز نقش پدافند غیرعامل را برای کشور ایفا می‌کنند.

شهبازی تأکید کرد: این مؤسسات در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی، ارزآوری، عمران و توسعه کشور جایگاه حائز اهمیتی دارند.

وی اضافه کرد: با جدیت درصدد برقراری ارتباط دوسویه با این مؤسسات و محققان ارزشمند آن باهدف پیشرفت و توسعه استان هستیم.

کد مطلب 4524738

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