ایرلندی ها در مرز ایرلند شمالی دست به تظاهرات زدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نویه زوریخر سایتونگ، صدها نفر از شهروندان ایرلند با تجمع در مرز ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند دست به برگزاری تظاهرات اعتراضی زدند.

تظاهرات کنندگان خواستار عدم ایجاد تغییر در نقاط مرزی ایرلند و انگلیس حتی پس از اجرایی شدن برگزیت شدند. مردم معترض پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: «ما مرزها را قبول نمی کنیم».

گفتنی است از زمان تشکیل جمهوری ایرلند در دهه ۱۹۲۰ میلادی، براساس توافقنامه‌ای به نام «منطقه رفت و آمد مشترک» شهروندان انگلیس و جمهوری ایرلند اجازه داشتند که آزادانه بین دو کشور تردد داشته باشند. این توافقنامه‌ای بگونه ای است که پس از برگزیت نیز به قوت خود باقی خواهد ماند.

این در حالی است که مرز میان ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند تنها با چند تابلو قابل تشخیص و تفکیک است، همین موضوع به اختلاف جدیدی در مسیر تحقق برگزیت تبدیل شده است.