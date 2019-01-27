شرایط میزبانی بازیهای آسیایی را نداریم/ بدهی ۲۹۰ میلیاردی سرخابی

به گزارش خبرنگار مهر، سلسه نشست های بررسی دستاوردها، چالش ها و چشم انداز آینده حوزه ورزش برای بازخوانی چهل سال ورزش پس از پیروزی انقلاب اسلامی امروز یکشنبه در محل وزارت ورزش پیگیری شد.

در نشست امروز که با حضور قابل توجه روسای فدراسیون ها و مسئولان وزارت ورزش برگزار شد، محمدرضا داورزنی معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش همراه با شاهرخ شهنازی دبیرکل کمیته ملی المپیک و مسعود اشرفی دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک در مورد دستاوردهای ورزش قهرمانی در ٤٠ سال اخیر توضیح دادند. البته پیش از آنها، عبدالحمید احمدی معاون فرهنگی وزارت ورزش نیز توضیحاتی از دستاوردهای ٤٠ ساله ورزش ارائه کرد.

بجز کشتی و وزنه برداری حرفی برای گفتن نداشتیم

در ادامه محمدرضا داورزنی گفت: سال ١٩٠٠ برای نخستین بار پرچم ایران در المپیک بالا رفت و سال ١٩٤٨ هم برای نخستین بار ورزشکاران ایرانی در این بازی ها حضور داشتند و اینگونه فعالیت های ورزش و ورزشکاران ایران توسعه بیشتری یافت. برای بررسی عملکرد ورزش ایران هم باید به ورزش ایران پیش از انقلاب و پس از آن پرداخت. البته باید از زمان پهلوی پسر به ورزش نگاه کنیم. به جز کشتی و وزنه برداری، در سایر رشته ها در المپیک حرفی برای گفتن نداشتیم.

چرا ورزش ایران تعطیل شد؟

وی با یادآوری میزبانی که تهران در بازی های آسیایی داشت، گفت: سال ٥٦ به دلیل عملکرد ضعیف ورزش دستور انحلال ورزش صادر شد و مدت ها طول کشید تا از دستور کار خارج شد. بعد از آن هم ورزش و مدیریت آن از وزارت آموزش و پرورش جدا شد. در کل آن زمان ورزش ایران در میادین آسیایی و جهانی حرفی برای گفتن نداشت ضمن اینکه خانواده ها و به خصوص مذهبی ها و هیاتی ها نگاه مثبتی به حضور فرزندان شان در ورزش نداشتند.

نگاه ها به ورزش خوب نبود

معاون وزیر ورزش با اشاره به اینکه سال ٥٩-٥٨ حتی به فارغ التحصیلان ورزش هم نگاه مثبتی نبود، خاطرنشان کرد: حتی کمیته بازسازی هم تشکیل شد چون می گفتند بعضی از دانشجویان و فارغ التحصیلان ورزش نیروهای مثبتی نیستند و باید بروند. در کل نگاه ها خوب نبود طوریکه تا دو سال اول بلاتکلیف بودیم که ورزش در ساختار کشور چه جایگاهی دارد؟ اصلا جایگاه دارد؟ ان زمان نگاه به ورزش خیلی جدی نبود.

دیدار با امام راه ورزش را تغییر داد

به گفته داورزنی این نگاه ها و شرایط ادامه داشت تا دیدار و نشستی که میان ورزشکاران با امام خمینی(ره) انجام شد. این نقطه آغاز برای ورزش ایران بود. در این نشست بحث مطرح شد که نگاه به ورزش پهلوانی باشد یا قهرمانی؟!

هر میدانی می رفتیم چند پناهنده داشتیم

وی در ادامه صحبت های خود با یادآوری آغاز جنگ تحمیلی و اینکه ورزش ایران در دهه اول انقلاب شرایط خاصی را پشت سر گذاشت، خاطرنشان کرد: نمی توان گفت حضور آنچنانی در میادین بین المللی داشتیم طوریکه حتی در دو دوره المپیک اصلا شرکت نکردیم. ضمن اینکه در هر میدانی که حاضر می شدیم تعدادی پناهنده هم می دادیم!

حمایت هاشمی رفسنجانی ورزش بانوان را احیا کرد

داورزنی با تاکید بر حمایت های هاشمی رفسنجانی از ورزش به خصوص ورزش بانوان، یادآور شد: این در حالی بود که خیلی از مسئولان نگاه مثبتی به ورزش بانوان نداشتند اما با حمایت های هاشمی رفسنجانی، شرایط جدیدی رقم خورد. بعد از آن نگاه ها کم کم تغییر کرد و اینگونه شرایط برای ورزش قهرمانی بانوان به مرور مهیا شد.

۱۰ - ۱۲ هزار مجموعه ورزشی ساخته شده است

ساخت و سازهای ورزشی موضوع دیگری بود که داورزنی به آن پرداخت و گفت: گل سرسبد ساخت و سازهای ورزشی تا قبل از انقلاب، ساخت ورزشگاه آزادی بود در حالیکه طی چهل سال گذشته ١٢ - ١٠ هزار مجموعه ورزشی ساخته شده که البته دو سه هزار مورد هنوز نیمه کاره است. همزمان با این ساخت و سازها و تربیت نیروی انسانی، به بحث توسعه رشته و فعالیت در رشته های جدید ورود شد. معاون وزیر ورزش در این رابطه ادامه داد: تقریبا از سال ٧٠ به بعد در بسیاری از رشته ها شیب مثبتی را طی کردیم که از نتیجه گیری در میادین اسیایی و جهانی قابل تایید است.

اولین های زیادی در ورزش داشتیم

«در کل عملکرد ورزش در چهار دهه گذشته قابل دفاع است»، داورزنی با تاکید بر این جمله گفت: شاید در برخی زمینه ها می توانستیم بهتر عمل کنیم، در حوزه اخلاق و عملکرد حضور پررنگتری داشته باشیم که انها هم جای بحث دارد اما در کل رشد ورزش در این مدت قابل توجه است. اولین های زیادی در ورزش داشتیم، ورزشکاران سازمان یافته ده برابر شده و اعزام ها هم هفت هشت برابر شده است. جایگاه مان در بسیاری از رشته ها باوجود مشکلات و کارشکنی ها بالا بوده است.

راه رسیدن به ثبات در ورزش

در ادامه نشست امروز داورزنی در مورد برنامه مورد نظر برای دهه پنجم انقلاب گفت: محال است به ثبات برسیم اگر برنامه و استراتژیک مشخصی نداشته باشیم هر رشته ای مبتنی بر برنامه استراتژیک به ثبات می رسد. بی ثباتی عامل روزمرگی می شود. در کل اینکه باید بر اساس برنامه استراتژیک حرکت کرد. البته که همه عوامل در چنین برنامه ای تاثیر دارد اما هر زمان هم با این برنامه حرکت کرده ایم، به نتیجه رسیده ایم.

نقطه سر خط زیاد داشتهایم!

معاون وزیر ورزش با بیان اینکه «نقطه سر خط در ورزش زیاد داشته ایم»، ادامه داد: وقتی یک مدیر رفته، همه چیز از صفر شروع شده و این خوب نیست چون باعث اتلاف وقت و انرژی و بودجه می شود. باید هدف ارمانی مشخص سود و در مسیر حرکت، مدام نتایج به دست آمده ارزیابی شود. خلاصه اینکه برنامه محور بودن و حرکت بر اساس برنامه های طولانی مدت، اصل پایداری در ورزش است.

۱۷ - ۱۸ هزار نخبه شناسایی کرده ایم

به گزارش خبرنگار مهر، چگونگی استفاده از ظرفیت ورزش مدارس موضوع بود که محمدرضا داورزنی در مورد آن توضیح داد و گفت: نوسانات در آموزش و پرورش هم بود. دوستانی که متولی امر شدند قائل به مسابقه نبودند و آن را تعطیل کردند. دوستان دیگری آمدند و مسابقاتی را برگزار کردند و الان هم مسابقات بین مدارس برگزار می شود. ٤-٤.٥ میلیون دانش آموز فعالیت دارند و کاری که ما امسال کردیم برترین ها را شناسایی کرده و نخبه ها را در طرح استعدادیابی شناسایی می کنیم. حدود ١٧-١٨ هزار نخبه شناسایی شده اند که در اختیار فدراسیون قرار می گیرند تا فدراسیون روی آنها برای المپیک سرمایه گذاری کند. بر این اساس هر ساله خون جدیدی به ورزش تزریق می شود.

حرکت فدراسیون ها برنامه محور است نه سلیقه ای

داورزنی در مورد ثبات در فدراسیون ها گفت: البته نقش وزارت ورزش در فدراسیون ها نقش نظارتی است، دخالتی نمی کنیم اما یکی از برنامه هایی که دنبال می کنیم اخذ برنامه‌های آنها برای المپیک ٢٠٢٠ است. مدام این برنامه بررسی می شود. اینکه فکر کنید مدیریت تغییر نمی کند، صحیح نیست، مهم این است که اصلِ برنامه تغییر نمی کند، وزارت در صورت تغییر مدیر یک فدراسیون هم برنامه ها را پیگیری و بررسی می کند تا اگر کوتاهی ایجاد شده، بر رفع ان تاکید شود. در کل حرکت فدراسیون ها مبتنی بر برنامه است نه سلیقه.

همه ورزش ایران ورزشگاه آزادی نیست

داورزنی در پاسخ به پرسشی مبنی ساخت و سازهای انجام شده در ورزش و اینکه با وجود ساخت و سازهای انجام شده بعد از انقلاب، همچنان تکیه گاه ورزش ایران به ورزشگاه آزادی است که پیش از انقلاب ساخته شد، گفت: همه ورزش کشور مجموعه آزادی نیست. اشتباه نکنید. سال گذشته اکثر رویدادهای بین المللی را خارج از تهران و در سالن هایی برگزار کردیم که بعد از انقلاب ساخته شد. توجه کنید که استادیوم آزادی مانند انقلاب نیست. پایگاه قهرمانی است. با این حال نگاه فدراسیون ها به استان هاست و اینکه کمپ ها را آنجا برگزار کنند. از آزادی و استادیوم یکصدهزار نفری فقط برای دیدارهای تیم ملی و پرسپولیس و استقلال استفاده می کنند. سایر تیم ها از سالن هایی استفاده می کنند که بعد از انقلاب ساخته شدند. ما در دل کویر هم ساخت و ساز داشتیم. در همه جا سالن ساختیم تا مردم ورزش کنند. این حرف درستی است که باید برای کمپ ها و ورزش قهرمانی از سایر ورزشگاه ها استفاده بیشتری کنیم اما نباید ساخت و سازهای انجام شده و استفاده از آنها را نادیده گرفت. همه اینها دستاورد انقلاب اسلامی است اما تاکید می کنم که ورزش زنان دستاورد اصلی انقلاب است.

نیروی جوان به بدنه ورزش تزریق شود

معاون وزیر ورزش همچنین در رابطه با تربیت نیروی انسانی و اینکه اگر قانون منع به کارگیری بازنشسته ها اجرا نمی شد خیلی ها همچنان سر کار بودند، گفت: قرار نیست همه تحصیل کرده های ورزش رئیس فدراسیون شوند. این افراد باید در سایر بخش ها فعالیت کنند. به این اعتقاد داریم که چرخه مدیریتی به گونه ای باشد که نیروی جوان به بدنه ورزش تزریق شود اما این را بپذیریم که شرایط فعلی مطلوب نیست.

بدهی ۲۹۰ میلیاردی استقلال و پرسپولیس

داورزنی همچنین در مورد بحث خصوصی سازی پرسپولیس و استقلال و اینکه وزارت ورزش پیش از این مدعی پرداخت بدهی دو باشگاه شده بود اما ظاهرا سازمان خصوصی سازی از بدهی بالای سرخابی ها خبر داده، توضیح داد. وی گفت: آمار ۲۹۰ میلیاردی که از بدهی این دو باشگاه عنوان شده، بیشتر مالیاتی است. فدراسیون ها و باشگاه ها به شرط ارائه اظهارنامه، معاف از مالیات هستند. تلاش وزارت این است چون بحث مالیاتی شکل گرفته همه فدراسیون ها باید اظهارنامه را تکمیل کنند.

شرایط میزبانی بازیهای آسیایی را نداریم

این مقام مسئول در وزارت ورزش درباره میزبانی ایران برای مسابقات آسیایی و جهانی گفت: این یک موضوع فرابخشی است و فقط وزارت ورزش تصمیم نمی گیرد. فعلا در کشور شرایط میزبانی بازیهای آسیایی وجود ندارد.