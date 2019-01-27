۱۴ عنوان برنامه محوری در حوزه های علمیه خراسان جنوبی برگزارمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید نصیرایی صبح یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهار کرد: حوزه های علمیه در طول قرن های متمادی فعالیت ها ورسالت های فراوانی را بر عهده داشتند و همواره در خط مقدم خدمت به مردم و دفاع از ارز های اسلامی نقش آفرینی کرده اند.

وی با بیان اینکه در طول تاریخ محور همه فعالیت های خدمت رسانی حوزه های علمیه، علما و روحانیت بوده اند، افزود: حوزه های علمیه در بحش شکل گیری انقلاب اسلامی نقش محوری و اساسی داشته است.

مدیر حوزه های علمیه خراسان جنوبی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی مولود حوزه های علمیه است و مهم ترین دستاورد حوزه های علمیه در سده های اخیر بدون شک مسئله نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است، گفت: استکبار جهانی همواره سعی کردند عوامل موثر و حیاتی که در مقابل او ایستادگی و مانع محقق کردن اهداف آن ها شده اند را از رسالت اصلی خود دور و با غافل کردن علما به مسائل جانبی بتوانند اثر گذاری آن ها را کاهش دهند.

وی با بیان اینکه استکبار جهانی چه در بعد و چه قبل از انقلاب فعالیت های بسیاری را در حوزه های علمیه داشته اند، عنوان کرد: در سال های نزدیک به پیروزی انقلاب اسلامی نقش آفرینی استکبارین برای براندازی حوزه های علمیه بسیار پررنگ تر شده بود و از طرق مختلف تلا کردند حوزه ها را ضعیف کنند.

قدمت ۷۰۰ ساله حوزه های علمیه خراسان جنوبی

حجت الاسلام نصیرایی ادامه داد: با وجود همه هجمه ها و کارشکنی های دشمن حوزه ها و علما توانسته اند مسیر خود را به بهترین کل دنبال کنند

وی با اشاره به اینکه اگر امروز مردم پای ارزش های انقلاب ماندند ایمان و اعتقادات آن ها را می رساند که باعث شده در همه صحنه ها پای ارزش های انقلاب اسلامی بمانند، بیان کرد: ایمان و اعتقادات مردم به واسطه عمل و گفتار علما و حوزه های علمیه شکل گرفته است.

مدیر حوزه های علمیه خراسان جنوبی افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران اگر همچنان در حال پیش روی است و مستکبرین نمی توانند در اهداف آن خللی ایجاد کنند محور همه آن ها فعالیت حوزه های علمیه و روحانیت بوده است.

وی با بیان اینکه در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی تنها ۹ مدرسه علمیه در جنوب خراسان مشغول فعالیت بوده اند که امروز به ۲۶ مدرسه رسیده اند، گفت: قدمت حوزه های علمیه در جنوب خراسان و خراسان جنوبی به بیش از ۷۰۰ سال پیش بر می گردد.

حجت الاسلام نصیرایی با اشاره به اینکه در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تنها ۲۴ نفر استاد و کادر آموزشی در استان مشغول به فعالیت بوده اند که امروز به ۳۴۰ نفر رسیده اند، عنوان کرد: تعداد طلاب استان خراسان جنوبی در ابتدای انقلاب ۳۴۲ نفر بوده که امروزه به دو هزار و ۲۰۸ نفر رسیده است.

وی با بیان اینکه در اوایل انقلاب مدرسه علمیه خواهران در استان وجود نداشت در صورتی امروز هشت مدرسه علمیه خواهران مشغول به فعالیت های علمی و حوزوی هستند، اظهار داشت: ۷۰۰ طلبه خواهر با ۱۱۵ استاد در این مدارس مشغول به تحصیل هستند.

۲۰۰ مقاله پژوهشی تدوین شد

مدیر حوزه های علمیه خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در اوایل انقلاب تنها ۲۰۰ مبلغ در مناسبت ها فعالیت داشته اند که امروز به شش هزار مبلغ رسیده اند، افزود: حدود ۹ کتابخانه فعال در مدارس علمیه فعالیت می کردند که امروز به ۲۶ کتابخانه رسیده اند.

وی با بیان اینکه هیچ رشته تخصصی را در اوایل انقلاب در استان خراسان جنوبی نداشته ایم اما در حال حاضر در شش مدرسه رشته های تخصصی راه اندازی شده است، گفت: اوایل انقلاب همچنین برنامه تدوین شده ای برای پژوهش نداشتیم اما امروز بیش از ۱۰۰ پژوهش و بیش از ۲۰۰ مقاله تدوین شده است.

حجت الاسلام نصیرایی با اشاره به اینکه در اوایل انقلاب مدیریت مجموعه مدارس وجود نداشت و انسجامی بین فعالیت مدارس وجود نداشت اما امروز همه فعالیت های مدارس تحت نظر مدیریت مراکز کنترل می شود، عنوان کرد: حدود ۱۴ عنوان برنامه در ایام دهه فجر ذیل کارگروه حوزه و روحانیت برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: برگزاری دوره طرح ولایت با حضور حدود ۷۰ نفر، نشست های بصیرتی، اردوهای جهادی، محافل انس با قرآن، تبلیغات و فضاسازی، نشست علمی با موضوع طلبه تراز انقلاب، پخش مستند روح الله در مدارس علمیه، برگزاری مراسم تجلیل از روحانیون شاخص، برپایی نمایشگاه عکس انقلاب و برگزاری کرسی های آزاد اندیشی نیز از مهم ترین برنامه های کارگروه حوزه و روحانیت در ایام دهه فجر خواهد بود.