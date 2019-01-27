به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران ساعت ۱۷:۳۰ فردا دوشنبه در مرحله نیمه نهایی جام ملت های آسیا به مصاف ژاپن خواهد رفت.

کریم انصاریفرد مهاجم تیم ملی ایران که در بازی با چین هم موفق به گلزنی شد، با اشاره به حمایت پیشکسوتان از تیم ملی، از علی دایی خواست برای این مسابقه کنار تیم ملی باشد.

انصاریفرد به کنفدراسیون فوتبال آسیا گفت: آقای دایی یکی از اسطوره های فوتبال کشور ما است. تمام اسطوره ها، پیشکسوتان و بازیکنان بزرگ همیشه در جام ملت ها از ما حمایت کرده اند و کنار ما بوده اند.

وی افزود: دعوت نه اما به شخصه از علی دایی می خواهم اگر برایش مقدور است برای بازی با ژاپن کنار ما باشد و انرژی مثبتی بدهد. دایی همشهری من است و مرا به فوتبال معرفی کرده و شماره پیراهنش را در تیم ملی می پوشم. از او خواهش می کنم برای این بازی کنار ما باشد.