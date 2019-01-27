پایان فرار ۸ ساله /قاتل فراری در هرسین دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا آمویی اظهار داشت: به دنبال مراجعه ماموران پلیس آگاهی استان گیلان به فرماندهی انتظامی هرسین و اعلام اینکه طبق بررسی های انجام شده یک قاتل فراری که در سال ۸۹ اقدام به قتل خانمی کرده بود در این شهرستان مخفی شده است، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: با توجه به حساسیت موضوع و انجام کارهای اطلاعاتی، ماموران پلیس هرسین به همراه کاراگاهان پلیس آگاهی گیلان توانستند مخفیگاه متهم فراری را در یکی از محلات شهر شناسایی کنند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه بیان کرد: پس از هماهنگی با مقام قضائی، ماموران در فرصتی مناسب نسبت به ورود به مخفیگاه متهم و دستگیری وی اقدام کردند.

وی همچنین از انتقال متهم فراری به استان گیلان جهت معرفی به دستگاه قضائی و سیر مراحل قانونی خبر داد و گفت: پلیس با جدیت به مقابله با ناهنجاری های اجتماعی پرداخته و اجازه نمی دهد خون کسی پایمال شود.