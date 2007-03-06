گفته می شود...

* احتمال انتصاب معاون عمرانی استانداری هرمزگان به عنوان استاندار جدید این استان قوت گرفته است؛ این مدیر دولت نهم که ظاهرا قرار است جانشین عبدالرضا شیخ الاسلامی استاندار سابق هرمزگان شود، از همکاران دکتر احمدی نژاد در استانداری اردبیل بوده است.

* رسیدگی به پرونده های 73 و 117 میلیارد ریالی 2 باند عرضه کننده خارج از شبکه مواد سوختی به سرکردگی افرادی به اسامی (ز)، (ه) و (ع) که با فروش غیر قانونی سوخت یارانه ای درآمد هنگفتی کسب کرده اند و در آذر ماه سال جاری توسط ماموران کشف شده اند، در دستگاه قضایی به کندی پیش می رود.

* گروهها واحزاب در جناحهای کشور از چندی پیش با آغاز فعالیتهای انتخاباتی در حجم وسیع در تدارک برنامه های مفصل در روزهای آتی هستند که انجام دیدارهای مختلف با مقامات ، سخنرانی در استانها، نشست های تشکیلاتی واعزام بزرگان خود به برخی محافل از جمله خط مشی جدید مشهور به حرکت چراغ خاموش آنها می باشد.

*حزب الله ایران ازکنفدراسیون احزاب شیعی خواسته است دولت های اسلامی را به تدوین منشور و تشکیل اتحاد جماهیر اسلامی با هدف وحدت عموم مسلمین ترغیب کنند و قرار است دبیر کل این حزب سفرهایی را در این راستا انجام دهد.

* یکی از احزاب موثر در تاسیس جبهه اصلاحات، در جلسات یک سال گذشته این جبهه شرکت نکرده که این مساله با توجه به نقش رهبران این تشکل سیاسی در جریان تدوین لیست انتخاباتی ائتلاف اصلاح طلبان برای انتخابات 24 آذر، مورد اعتراض برخی اعضا قرار گرفته است.

* در جریان تجمع اخیر دانشجویان ترک و کرد دانشگاه تهران در محیط این دانشگاه، برخی دانشجویان برای ترویج گرایشهای پان کردیسم و پان ترکیسم از سوی عوامل تجزیه طلب تحریک شده اند.

* دولت انگلیس موتور جستجوی کلمه باغ قلهک در سایت گوگل در این کشور را فیلتر کرد اما یک گروه شیعی در راستای حمایت از حقوق ملت ایران قراردادی با سایت مذکور منعقد کرده و کلیه اطلاعات و سوابق جمع آوری شده درباره باغ مذکور را در گوگل قرار داده است.

* آخرین گزارش ها از جوامع یهودی عرب حکایت از کاهش جمعیت پیروان این دین در دنیا دارد؛ شمار یهودیان جهان تا دهه 90 میلادی 16 میلیون نفر بود که به 13 میلیون نفر کاهش یافته و بر خلاف گذشته که بیشتر آنها ساکن آمریکا و روسیه بودند ، اکنون فلسطین اشغالی محل اصلی سکونت 41 درصد یهودیان جهان است.

* درپی خرید دسته جمعی زمین های شهرک بهارستان اصفهان توسط بهائیان وتشکیل محلات بهائی نشین در سال گذشته،پیروان این فرقه با جلب موافقت یک دانشگاه در غرب کشور، نزدیک به 400 هکتار از اراضی کشاورزی را از طریق فرزند یکی از مبلغان بهائیت تحت تملک خود در آورده اند.

* در پی ارسال حدود پنجاه گزارش در خصوص عدم توجه نهادهای مسئول به وضعیت جانبازان به کمیسیون اصل 90 پس از صدور بخشنامه رئیس جمهور در این زمینه، کمیسیون مذکور اقدامات ویژه ای را آغاز کرده تا هر چه سریع تر به مطالبات و نیازهای آنان پاسخ داده شود.

* در پی درج مطلبی با عنوان "صدور مجوز برای کتب غیر اخلاقی توسط ادارات ارشاد شهرهای مذهبی کشور" در بخش گفته می شود، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم در این خصوص اعلام کرد ماهانه مجوز چاپ حدود هزار جلد کتاب را صادر می کند و در دوره گذشته به دلیل اهتمام وزارت ارشاد و عدم تامین اعتبار، نظارت و بررسی مناسب نسبت به کتاب ها صورت نمی گرفت اما با تغییر مدیریت در این وزارتخانه، تغییرات و اصلاحات بسیاری از جمله نحوه بررسی کتاب ها و صدور مجوز آنها انجام شده است. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم با تاکید بر این که از ابتدای سال جاری گروه های بررسی در رشته های مختلف در این اداره شکل گرفته و با تقویت نظارت بر نشر کتاب، کلیه کتب به جز کتب علمای اسلام و موسسات معتبر علمی به دقت مورد بررسی قرار می گیرند، خبرگزاری "مهر" را متهم به انتشار شایعات با اهداف خاص کرده است.

* روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت در مطلبی با اشاره به برخی گمانه زنی ها درباره احتمال حمله نظامی به تاسیسات اتمی ایران، نوشت، برخی فرماندهان شاخه نظامی سازمانهای فلسطینی هشدار داده اند که در صورت حمله به ایران، گروههای مسلح فلسطینی به صورت هماهنگ به عملیاتی گسترده علیه اسرائیل دست می زنند.

*جان بولتون، سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل متحد، با تکرار اتهامات پیشین کشورش علیه جمهوری اسلامی ایران، تنها راه جلوگیری ازدستیابی ایران به بمب هسته ای را براندازی حکومت ایران دانسته است. علیرغم پیروی کشورهای اروپایی از سیاست های خصمانه واشنگتن علیه کشورمان، این مقام آمریکایی علت تاکید بیش از حد واشنگتن بر لزوم براندازی حکومت ایران را عدم حمایت اروپا از تحریم های شدید برای توقف روند فعالیت های هسته ای ایران اعلام کرده است.

*علیرغم احراز غیرقانونی بودن دادگاه آمیا با توجه به عملکرد قاضی این دادگاه و تصریح افراد حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و حتی نگارش کتاب هایی در رد ادعاهای مطرح شده علیه کشورمان در این دادگاه و وجود ادعاها و مطالب ضد و نقیض آشکار و نهان فراوان در این پرونده سازی کاذب، برخی رسانه های غربی از اعلام موافقت اولیه پلیس بین الملل (اینترپل) برای بازداشت شماری از مظنونان ایرانی و لبنانی بمب گذاری مرکز همیاری یهودیان در پایتخت آرژانتین خبر داده اند. این در حالی است که اخیرا تعدادی از شخصیت های آرژانتینی با ارسال نامه ای به رییس جمهور کشورمان، دادگستری آرژانتین را به پیروی از سیاست های آمریکا و رژیم صهیونیستی متهم کرده اند.

* قرار است مسلمانان کرواسی از بهار سال جدید صاحب دبیرستان و دانشگاه اسلامی شوند؛ روزنامه یوتارنی لیست کرواسی در این خصوص نوشته است که برای نخستین بار در طول تاریخ تعاملات مسلمانان با صرب ها و کروات ها که با فراز و نشیب های فروانی نیز همراه بوده، به مسلمانان این کشور این اجازه داده می شود تا به صورت رسمی ضمن تاسیس دبیرستان و دانشگاه مستقل، به تعلیم و تدریس دروس اسلامی از جمله زبان عربی و احکام دین مبین اسلام بپردازند؛ با توجه به فعالیت های گسترده گروه های وهابی ، برخی ناظران و کارشناسان از برنامه ریزی این گروه ها برای آینده خط مشی این موسسات در کروواسی خبر می دهند.

* با جدی‌تر شدن ابتکار ایران و سوریه جهت برگزاری کنفرانس امنیتی در بغداد، عربستان سعودی و مصر با پیروی از سیاست‌های واشنگتن، ضمن طرح ایده حضور پر جمعیت در این کنفرانس، در پی خنثی سازی اهداف تهران و دمشق برای یاری دولت جدید عراق جهت تثبیت امنیت در این کشور برآمده‌اند؛ بر مبنای این سیاست، دوستان دولت عراق در این کنفرانس با حضور برخی اعضای اتحادیه عرب، اعضای دائم شورای امنیت و احیانا برخی کشورهای اروپایی در اقلیت قرار خواهند گرفت.

* گروه کشورهای موسوم به 1+5 با انجام "غنی‌سازی چهاردرصدی" در ایران به طور اساسی موافق هستند اما مذاکره در این باره را به پذیرش تعلیق غنی‌سازی در مدت زمان مذاکرات هسته‌ای منوط کرده‌اند . این موضوع با مواضع اصولی تهران درباره حق قانونی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای NPT در خصوص غنی‌سازی اورانیوم مغایرت داشته و لذا مورد تائید مقامات ایرانی قرار نمی‌گیرد.

* در اجلاس پاکستان که اخیرا و بدون حضور کشورمان برگزار شد، طرح پرویز مشرف که گویا ادامه طرح ملک عبدالله و با هدف به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی بوده به صورت غیر رسمی مورد مذاکره مقامات حاضر قرار گرفته است؛ تحلیل‌ها حکایت از آن دارند که مشرف با طرح و پیگیری نهانی این موضوع، علاوه بر نمایش چراغ سبز به آمریکا، از تشدید احساسات ضد آمریکایی در کشورش جلوگیری کرده و به نوعی فضا را برای انتخابات آتی پاکستان نیز آماده می‌ نماید.

*مرکز IT و رسانه های وزارت ارشاد سلسله نشست هایی را با موضوع IT و امنیت در جهت تقویت فرهنگ امنیت در حوزه IT و رسانه های الکترونیکی برگزار می کنند؛ این سلسله نشست ها با حضور اساتید مجرب علم ارتباطات و در مراکز علمی و دانشگاهی برپا می شود.

*برخی کارشناسان آگاه به مسائل استراتژیک سفر دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور به عربستان را نقطه عطفی در روابط و موضع گیری های کشورهای همسایه می دانند و تصریح دارند در روزهای آتی تحولات عجیب و خوش آیندی در روال پرونده هسته ای کشورمان و مسائل مربوط به عراق به وقوع خواهد پیوست.

*آیت الله حسینعلی منتظری در گفتگو با یک روزنامه ژاپنی گفته که ایران سلاح اتمی نمی خواهد ولی هر دولت استقلال یافته حق دارد انرژی هسته ای را در جهت صلح آمیز استفاده نماید و کشورهای دارای بمب اتم مجاز نیستند توقف غنی سازی اورانیوم را از ما بخواهند.

* طی ماههای اخیر یک متهم در راستای یک پرونده بزرگ اخلال در نظام اقتصادی کشور و مفاسد مالی دستگیر شده است. این متهم با آلوده کردن فضای اقتصادی به سوء استفاده از ارتباطات خود با برخی افراد ، از مهمترین عوامل گرانی های اخیر علیه اقدامات کنترلی دولت بوده است.