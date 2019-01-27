بیش از ۷۴ درصد روستاهای گلستان از نعمت آب سالم برخوردار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی نصیبی، صبح یکشنبه در نشست ستاد خبری چله انقلاب اسلامی اظهار کرد: کارگروه روستا و عشایر و محرومیت زدایی بر عهده امور روستایی است و فعالیت وسیعی را انجام می دهد.

وی افزود: در راستای برنامه های چهلمین سالگرد انقلاب سعی کردیم که یک کار شبکه ای انجام داده و برای هر بخشدار حکم رئیس کمیته روستایی و عشایری صادر شد.

نصیبی با اشاره به صدور حکم برای بخشداران در این زمینه گفت: به بخشداران اعلام شده که از ظرفیت همه اقشار روستا در این زمینه استفاده کنند.

وی با بیان این که در هر روستای استان علاوه بر برنامه های روستا حتما یک برنامه ویژه هم اجرا می شود، یادآور شد: در هر بخش هم سه برنامه شاخص اجرا خواهد شد.

نصیبی اظهار کرد: در چهلمین سال پیروزی انقلاب افتتاح متمرکز ۴۰ پروژه روستایی را با ارزش ریالی ۶۶۰ میلیارد ریال بود و اشتغال زایی ۳۲۰ نفر داشتیم.

وی گفت: بعد از پایان فاطمیه در ۱۴ شهرستان، ۱۴ جشنواره فرهنگ و اقتصاد را برگزار خواهیم کرد.

همایش دهیاران

مدیرکل امور روستایی و شوراها استانداری گلستان افزود: در ۹ بهمن، همایش دهیاران با حضور ۷۰۰ دهیار استان داریم که از برنامه های ما در زمینه برنامه های شاخص چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب است.

وی با بیان این که در این همایش از ۴۰ دهیار برتر تقدیر می شود، گفت: دستاوردها نظام جمهوری در روستاها را در این همایش پیگیری می کنیم.

نصیبی اضافه کرد: ۸۷۱ هزار و ۵۴۶ نفر از جمعیت استان که رقمی بالغ بر ۴۶.۷ جمعیت استان می شود در روستا سکونت دارد و از لحاظ درصد روستانشینی، استان دوم کشور هستیم.

وی افزود: ۹۳۵ روستای بالای ۲۰ خانوار و ۶۰ دهستان داریم که ۳۰ دهستان کمتر توسعه یافته است.

مدیرکل امور روستایی و شوراها استانداری گلستان با بیان این که ۱۴ دهستان مرزی و ۱۴۲ روستای مرزی داریم، اظهار کرد: ۹۰۹ دهیاری در سطح استان فعالیت می کنند که ۸۴۸ هزار و ۱۱۳ از روستاییان از خدمات دهیاری بهره مند شده که ۹۷.۳ درصد از جمعیت روستایی را تشکیل می دهند.

وی تصریح کرد: ۷۴.۱ درصد از روستاهای گلستان از آب شرب سالم بهره مند هستند، هزار و ۳۱ روستا و نقطه جمعیتی از نعمت برق بهره مند هستند که پوشش برق ۱۰۰ درصد است.

نصیبی اظهار کرد: تعداد روستاهای بهره مند از گاز طبیعی ۸۵۲ روستا است و درصد جمعیت تحت پوشش ۹۴ درصد است.

وی گفت: ۹۴۰ روستای گلستان دارای طرح هادی هستند که از این تعداد در ۵۴۹ روستا فاز اول طرح هادی اجرا شده است.

نصیبی با بیان این که ۱۰۰ درصد جمعیتی روستایی ما تحت پوشش خانه بهداشت هستند، ادامه داد: قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری داریم که به پیشنهاد ریاست جمهوری و موافقت مقام رهبری برای برداشت از صندوق توسعه ملی تشکیل شد و مصوبه مجلس و هیئت وزیران را دارد، به فعالیت اشتغال زا در روستا می پردازد و در مناطق مرزی با سود ۴ درصد و در بقیه روستاها با سود ۶ درصد تسهیلات پرداخت می شود

وی بیان کرد: علیرغم این که سهم گلستان در سال جاری از این تسهیلات ۱۶۲ میلیارد تومان بود، تا ۲۷ دی ماه حدود ۲۴۲ میلیارد تومان به دو هزار و ۳۹۰ طرح با اشتغالزایی پنج هزار و ۱۴۵ نفر پرداخت شد.

نصیبی با بیان این که توسعه اقتصادی روستاها هم در حال شکل گیری است، تصریح کرد: نشاط اجتماعی مبتنی بر فرهنگ بومی استان در روستاها انجام می شود و در همین راستا در ۵۰ روستای استان جشنواره فرهنگ و اقتصاد در سال گذشته برگزار شد.

وی با بیان این که راه اندازی نوروزگاه های مشترک را با میراث فرهنگ داشتیم، گفت: ۱۵۱ دستگاه وانت و کامیونت برای جمع آوری پسماند در روستاها فعالیت می کند و در ۶۰ روستا تفکیک پسماند از مبدأ در حال انجام است.