به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، انتخاب‌ها برای خرید باتری ماشین معمولاً بر اساس گفته‌های فروشندگان باتری در محل است. البته لزوماً این داده‌ها نادرست نیستند اما می‌توانند تابعی از موجودی در دسترس فروشنده باشند. بنابراین چالش انتخاب صحیح باتری هموراه برقرار است. سوالاتی از قبیل چه باتری مناسب خودروی شما است؟ هنگام خرید باتری خودرو به چه نکاتی توجه کنیم؟ و یا از چه کسی باتری بخریم؟

ویژگی‌های یک باتری خوب برای ماشین چیست؟

۱- آمپراژ: این ویژگی اصولاً با توجه به نوع خودرو تعیین می‌شود. این بدین معنی است که خودروهای مختلف، باتری‌های مختلفی را به شکل استاندارد می پذیرند و سیستم برق خودرو بر اساس نیاز قطعات مصرف کننده آن، طراحی شده است. بنابراین خودروهای با مصرف برق پایین تر، باتری هایی با آمپراژ پایین‌تر خواهند داشت.

این موضوع در مورد خودروهای به روز و اصطلاحاً Hi-Tech فرق می کند چرا که این خودروها عموماً به لحاظ مصرف بهینه هستند و مصارف آنها به مراتب پایین تر از خودروهای قدیمی تر است.

۲- کیفیت و طول عمر: امروزه تولیدکنندگان در حوزه تولید باتری زیاد شده اند و این موضوع باعث ایجاد رقابت گسترده بین برندهای تجاری مختلف این بخش شده است.

با فرهنگ خرید ایرانی، پس از قیمت، اصولاً کیفیت و طول عمر می تواند به عنوان شاخص مهم خرید هر محصولی عنوان شود. طول عمر استاندارد باتری دو سال است اما آنچه که این دو سال کارکرد را تضمین می کند، نحوه عملکرد باتری خودرو است که شاخص کیفیت، تضمین کننده این موضوع است.

۳- تکنولوژی ساخت: تولید باتری خودرو طی سال‌های اخیر دچار تحولات عظیمی شده است و نگاه به تولید این محصول از سوی تولیدکنندگان کاملاً دچار تغییر شده و حرکت از سمت تولید باتری‌های اسیدی به سمت باتری های MF یا بدون نیاز به نگهداری رفته است. این تغییر تکنولوژی، کار را برای دارندگان خودرو آسان کرده و چک های هفتگی و ماهانه آب و اسید باتری را حذف کرده است.

۴- گارانتی: تولیدکنندگان داخلی با نگاه به طول عمر و کیفیت خود به طور کلی، یک سال زمان را برای محصولات خود تعیین نموده اند. اما نکته قابل توجه، در نحوه خدمت دهی به مشتریان است. تبعاً برندهای با کیفیت بهتر گارانتی بهتری هم ارائه می‌دهند. زمان و نحوه ارائه گارانتی همواره چالشی بزرگ برای تولیدکننده و مصرف کنندگان باتری بوده و عدم شفافیت در قوانین ارائه گارانتی از یک سو و سوء استفاده‌های احتمالی مصرف کنندگان از سوی دیگر، در این مورد نیز مزید بر علت شده است.

تست‌های برق و باتری خودرو شامل چه مواردی هستند؟

سیستم برق خودرو شامل ادوات و المان های زیادی است. بنابراین مشکلات این بخش هم می تواند دستخوش این تنوع ادوات شده و تعمیرات این بخش را دچار سختی های فراوان کند. این موضوع، اهمیت نگهداری و تست های پیش از خرابی های احتمالی را بیشتر نمایان می‌کند.

اشکالات عمده برق خودرو می تواند در دو بخش خلاصه شود:

۱- مولدهای برق خودرو: مهمترین مولد برق خودرو، باتری بوده که دینام به عنوان المان شارژ آن عمل می‌کند. عمده خرابی‌های این دو بخش به یکدیگر مربوط می‌شود، بنابراین نگهداری و تست این دو بخش به صورت شش ماهه می‌تواند در طول عمر آنها اثر بسزایی داشته باشد.

۲- مصرف کنندگان برق خودرو: استارت خودرو مهمترین مصرف کننده برق خودرو است زیرا عملاً تا زمانیکه خودرو استارت نزند، ماشین روشن نشده و آماده حرکت نخواهد بود. پس از این المان، سیسیتم روشنایی، سیستم صوتی و ... در درجه دوم اهمیت قرار دارند. لذا اهمیت تست شش ماهه استارت جهت جلوگیری از خرابی‌های احتمالی، بیشتر نمایان می‌شود.

معرفی یک استارت آپ جدید در زمینه خدمات باتری خودرو

الوباتری یکی از ارائه دهندگان خدمات تخصصی برق و باتری در ایران بوده که با نگاه آنلاین سازی خدمات مرتبط با برق و باتری خودرو ایجاد شده است.

الوباتری خدمات خود را از تهران شروع کرده و در حال توسعه حوزه عملیات خود به سایر مراکز استان و شهرهای بزرگ است. روش کار الوباتری به این صورت بوده که شما با مراجعه به وبسایت این شرکت و انتخاب مدل و برند خودروی خودتان، بهترین باتری‌ها برای خودروی خود را مشاهده کرده و درخواست ارسال و نصب در محل را ثبت خواهید کرد. توجه داشته باشید که الوباتری هزینه‌ای بابت ارسال و نصب دریافت نمی‌کند.

یکی از اصول متعارف خرید باتری خودرو، تحویل باتری کهنه است. الوباتری این موضوع را با بیشترین انعطاف پیش بینی کرده است. در سیستم الوباتری، شما می‌توانید در ازای خرید یک باتری، باتری دیگری با همان آمپر یا آمپرهای متفاوت را تحویل دهید. البته باید توجه داشته باشید که در صورتی که آمپر باتری شما با باتری خریداری شده متفاوت باشد، هزینه اختلاف این دو مقدار، به صورتحساب شما اضافه یا کسر خواهد شد.

طرح ویژه زمستانه الوباتری

الوباتری یک طرح زمستانه پیش بینی کرده است که بر اساس آن شما می‌توانید از خدمات تست رایگان سیستم برق و باتری خودروی خودتان بهره مند شوید. همانگونه که در فوق نیز اشاره شد، تست‌های دوره‌ای سیستم مولد و برق رسانی خودرو در دوره‌های ۶ ماهه الزامی است، بنابراین الوباتری سعی می‌کند در راستای ارتقا سطح کیفی خدمات خود، در دوره دو ماهه باقی مانده از زمستان، این خدمت را به صورت رایگان به هموطنان گرامی ارائه کند.

این طرح کاملا به صورت رایگان بوده و مشتری هیچ هزینه‌ای را پرداخت نخواهد کرد.

علاوه بر این، الوباتری طی طرح دیگری که به مناسبت زمستان و دوره آخر سال پیش بینی کرده است، یک تخفیف خوب ارائه کرده و حتی برای خریداران خود یک بن کارواش آنلاین در محل (هاپ کار) هدیه می‌دهد.

شما می توانید جهت بازدید از وب‌سایت الوباتری به آدرس Alobatri.ir مراجعه کرده و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره تلفنی، با شماره ۱۷۹۶ (بدون کد) تماس بگیرید.

منبع: ویرلن

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