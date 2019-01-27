طالبان توافق با واشنگتن برای خروج نیروهای آمریکایی را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «ذبیح الله مجاهد» سخنگوی گروه طالبان طی پیامی در صفحه توئیتر خود توافق با آمریکا برای خروج نیروهای این کشور ظرف ۱۸ ماه را تکذیب کرد.

این گروه همچنین طی بیانیه ای اعلام کرد که موضوعات سنگین و پیچیده ای طی ۶ روز مذاکرات با نمایندگان آمریکا مورد بحث قرار گرفت و نیاز است که روی این مسائل بحث بیشتری صورت بگیرد، به همین منظور تصمیم گرفتیم که مذاکرات در این خصوص را به دور بعدی مذاکرات آمریکا با نمایندگان طالبان در قطر موکول کنیم.

این در حالی است که روز گذشته رویترز طی گزارشی اعلام کرد که برخی منابع نزدیک به خلیل زاد و هیئت مذاکره کننده آمریکا و طالبان اعلام کرده‌اند که نماینده آمریکا موفق به دستیابی به یک توافق با گروه طالبان در جریان مذاکرات اخیر در قطر شده است.

بر اساس این توافق احتمالی قرار است نیروهای خارجی طی ۱۸ ماه از افغانستان خارج می‌شوند.

همچنین منابعی از گروه طالبان به رویترز گفته‌اند که بعد از پایان چهارمین دور مذاکرات صلح با زلمی خلیل زاد در دوحه، به پیش نویس توافقی برای پایان جنگ در افغانستان دست یافته‌اند.