آزادی ۱۱۶ زندانی جرائم غیرعمد در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی جلالی صبح یکشنبه در جلسه کمیته های کنگره ۶۵۰۰ شهید استان کرمان بیان داشت: سازمان تبلیغات اسلامی سه برنامه در خصوص برگزاری یادواره ۶۵۰۰ شهید در دستور کار دارد.

وی افزود: در این راستا راه‌اندازی ۱۱۴ برنامه قرآنی به نام شهدا تعهد ماست که ۲۰۰ برنامه را این اداره تهیه کرده است. ۱۲ بهمن افتتاحیه رسمی برنامه‌هایمان خواهد بود که همزمان در شهرستان‌ها نیز راه‌اندازی خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان گفت: ایجاد میز خدمت در مساجد و نماز جمعه یکی دیگر از برنامه‌های ما است که تا به حال بیش از ۱۰۰ میز محقق شده است.

وی تصریح کرد: کمک به زندانیان غیرعمد از جمله اقدامات دیگر ما در این ایام است که آزادی تعداد ۱۱۶ نفر زندانی در دستور کار است.

جلالی ادامه داد: زمینه آزادی ۴۴ نفر فراهم شده و تعداد ۳۰ نفر مشمول این طرح هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان گفت: برای آزادی مابقی زندانیان دو میلیارد تومان نیاز است.