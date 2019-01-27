تلفات انفجار درفیلیپین به ۲۷کشته و ۷۷زخمی افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتدپرس در خبری فوری اعلام کرد که تلفات انفجار در کلیسایی واقع در منطقه «میندانائو» در جنوب فیلیپین افزایش یافت.

بر اساس جزئیات، تاکنون ۲۷ نفر کشته و ۷۷ تن دیگر زخمی شده اند.

گفتنی است «میندانائو» واقع در جنوب فیلیپین منطقه‌ای عمدتاً مسلمان‌نشین است که دوشنبه هفته گذشته شاهد برگزاری همه‌پرسی خودمختاری بود که با نتیجه «آری» پایان یافت.

طرح خودمختاری این منطقه ۸۵ درصد آراء مردمی را به خود جلب و راه ایجاد دولت انتقالی در یک بازه زمانی ۳ ساله را هموار کرد.

در تاریخ ۶ فوریه (۱۷ بهمن) نیز رای گیری دیگری با هدف الحاق چند منطقه جدید به این همه پرسی برگزار خواهد شد.

گفتنی است که ۴ دهه مناقشات جدایی ‌طلبی در این منطقه به مرگ بیش از ۱۲۰ هزار نفر منجر شده است.

بعد از خودمختاری، دولت مرکزی همچنان بر امور نظامی، امنیتی و بودجه سالانه نظارت خواهد داشت و واگذاری قدرت به گروه جدایی طلب «مورو» تا ۲۰۲۲ محقق نخواهد شد.