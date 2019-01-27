پوشش۲۲۷ هزارکودک درطرح یک وعده غذای گرم

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان بهزیستی در راستای بهبود تغذیه کودکان ۳ تا ۶ سال در مناطق روستایی و حاشیه شهر یک وعده غذای گرم در مهدهای کودک ارائه کرده است که این طرح در سال ۹۳ با رشد منفی ۵، ۱۵۷ هزار و ۷۷ نفر را پوشش داده بود در حالی که در سال ۹۶، یک وعده غذای گرم میان ۲۲۵ هزار و ۷۵۶ کودک با سرانه روزانه دو هزار تومان اجرایی شد.

با توجه به اعلام وضعیت هشدار سوءتغذیه در ۷ استان کشور (ایلام، بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کرمان، کهکیلویه و بویراحمد و هرمزگان) تمامی کودکان روستامهدها و مناطق حاشیه نشین ۱۰۰ درصد از طرح یک وعده غذای گرم در مهدها برخوردار شدند.

براساس اعلام سازمان بهزیستی پیش بینی می شود تا پایان سال جاری تعداد کودکان تحت پوشش این طرح به ۲۲۷ هزار و ۲۷۳ نفر برسد به طوری که تحقق تعداد نشان دهنده رشد ۴۵ درصدی پوشش طرح نسبت به سال ۹۳ بوده است.

همچنین یکی دیگر از طرح هایی که سازمان بهزیستی آن را اجرایی می کند سیاست گذاری و راهبری امور سالمندان است به طوری که با پیگیری های صورت گرفته در سال ۹۶، سند ملی سالمندان به تصویب رسید و مورد تأیید رئیس جمهور قرار گرفت.

براساس این سند، ساماندهی و بهبود روش زندگی و ارتقاء کیفیت آن و همچنین ایجاد رضایت زندگی در سالمندان از طریق ارائه خدمات رفاهی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی در دستور کار قرار گرفت.

همچنین تخصیص و توسعه بنیاد فرزانگان از دیگر اقداماتی است که برای بهبود زندگی سالمندان انجام شده است به طوری که در حال حاضر ۲۸ موسسه در ۲۷ استان کشور تأسیس شده که این بنیادها تاکنون به بیش از ۷۳ هزار و ۱۱۰ نفر از سالمندان، خدمات فرهنگی، آموزشی، رفاهی، تفریحی، ورزشی و هنری ارائه کرده اند.

همچنین برای اولین بار ردیف بودجه ای با اعتبار یک میلیارد تومان نیز جهت توسعه و تقویت بنیادهای فرزانگان در سراسر کشور اختصاص یافته است.