  1. استانها
  2. اردبیل
۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۱۴

مدیرکل محیط زیست اردبیل:

۱۰ هزار قطعه پرنده مهاجر مهمان تالاب میل مغان شدند

۱۰ هزار قطعه پرنده مهاجر مهمان تالاب میل مغان شدند

اردبیل - مدیرکل محیط زیست استان اردبیل گفت: طبق آخرین سرشماری انجام شده حضور بیش از ۱۰ هزار قطعه پرنده مهاجر در تالاب سد میل مغان در شمال این استان ثبت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خداپرست صبح یکشنبه در بازدید از تالاب سد میل مغان تصریح کرد: زمستان گذرانی پرندگان حفاظت شده در تالاب سد میل مغان آغاز شده و با بسیج نیروها و محیط بانان در راستای حفاظت از محیط زیست و گونه‌های جانوری منطقه در تلاش خواهیم بود.

وی این تالاب را یکی از مهمترین زیستگاه‌های جانوری کشور معرفی کرد و افزود: در تالاب سد میل مغان ۷۲ گونه پرنده آبزی و کنار آبزی مشاهده شده است.

مدیرکل محیط زیست استان اردبیل یادآور شد: پرندگان مهاجر از گونه‌های حمایت شده اردک سردسیری، اردک مرمری، غاز پیشانی سفید کوچک، پلیکان پا خاکستری و دیگر پرندگانی هستند که از ماه‌های گذشته میهمان مردم منطقه شدند.

خداپرست در تشریح کیفیت آب این منطقه نیز افزود: آب تالاب به صورت آنلاین و شبانه روزی پایش شده تا کیفیت آب مورد تهدید قرار نگیرد.

وی اضافه کرد: پایش کیفی آب رودخانه با سیستم‌های نوین و سنجش شش پارامتری ایجاد شده تا به صورت مستمر پارامترهای مربوط مشاهده شده و وضعیت کیفی رودخانه رصد شود.

مدیرکل محیط زیست استان اردبیل در پایان به وظیفه مهم مردم در قبال حمایت از پرندگان اشاره کرد و یادآور شد: از عموم مردم تقاضامندیم تا با مشارکت مناسب با عوامل محیط زیست و محیط بانان از گونه‌های حفاظت شده حمایت کنند تا میزبان خوبی برای این جانداران باشیم.

کد مطلب 4524765
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها