۱۰ هزار قطعه پرنده مهاجر مهمان تالاب میل مغان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خداپرست صبح یکشنبه در بازدید از تالاب سد میل مغان تصریح کرد: زمستان گذرانی پرندگان حفاظت شده در تالاب سد میل مغان آغاز شده و با بسیج نیروها و محیط بانان در راستای حفاظت از محیط زیست و گونههای جانوری منطقه در تلاش خواهیم بود.
وی این تالاب را یکی از مهمترین زیستگاههای جانوری کشور معرفی کرد و افزود: در تالاب سد میل مغان ۷۲ گونه پرنده آبزی و کنار آبزی مشاهده شده است.
مدیرکل محیط زیست استان اردبیل یادآور شد: پرندگان مهاجر از گونههای حمایت شده اردک سردسیری، اردک مرمری، غاز پیشانی سفید کوچک، پلیکان پا خاکستری و دیگر پرندگانی هستند که از ماههای گذشته میهمان مردم منطقه شدند.
خداپرست در تشریح کیفیت آب این منطقه نیز افزود: آب تالاب به صورت آنلاین و شبانه روزی پایش شده تا کیفیت آب مورد تهدید قرار نگیرد.
وی اضافه کرد: پایش کیفی آب رودخانه با سیستمهای نوین و سنجش شش پارامتری ایجاد شده تا به صورت مستمر پارامترهای مربوط مشاهده شده و وضعیت کیفی رودخانه رصد شود.
مدیرکل محیط زیست استان اردبیل در پایان به وظیفه مهم مردم در قبال حمایت از پرندگان اشاره کرد و یادآور شد: از عموم مردم تقاضامندیم تا با مشارکت مناسب با عوامل محیط زیست و محیط بانان از گونههای حفاظت شده حمایت کنند تا میزبان خوبی برای این جانداران باشیم.
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