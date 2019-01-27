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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۴۲

معاون سپاه ثارالله کرمان:

برنامه‌های اجرایی کنگره ۶۵۰۰ شهید کرمان ۱۴ روز آینده آغاز می شود

برنامه‌های اجرایی کنگره ۶۵۰۰ شهید کرمان ۱۴ روز آینده آغاز می شود

کرمان - معاون سپاه ثارالله استان کرمان از آغاز برنامه‌های اجرایی کنگره ۶۵۰۰ شهید استان کرمان ظرف ۱۴ روز آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید کاظمی صبح یکشنبه در جلسه کمیته های کنگره ۶۵۰۰ شهید استان کرمان بیان داشت: طی ۱۴ روز آینده برنامه‌های اجرایی کنگره آغاز خواهد شد.

وی افزود: برنامه‌های فرهنگی کنگره و افتتاح نمایشگاه کتاب دفاع مقدس همچنین برنامه فصل شیدایی از همین تاریخ به مدت ۱۰ شب برگزار خواهد شد.

کاظمی گفت: از دو ماه پیش تاکنون ما در هر هفته جلسه‌ای دو ساعته با دبیران و مسئولان کمیته‌ها داشتیم تا در ارتباط با برنامه‌های این کنگره به جمع‌بندی نهایی برسیم.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان هم در این جلسه بیان داشت: ۴۵ عضو شورا داریم که در چند جلسه آمادگی خود را برای برگزاری کنگره اعلام کرده‌اند.

مهدی صدفی افزود: ۱۰ برنامه به عهده ما است که عمده برنامه‌ها از ۲۳ بهمن با ۲۳ کار میدانی و محیطی آغاز خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان گفت: در بحث فرهنگسازی، ۶۱ شهید را در اختیار ما قرار دادند که طرح اولیه را آماده کردیم تا پس از تایید نهایی برای طراحی و چاپ آماده شود.

وی تصریح کرد: از جمله کارهای انجام گرفته توسط این کمیته می‌توان به طراحی، چاپ و ایجاد نمایشگاه اشاره کرد همچنین چاپ و توزیع روزشمار انقلاب، انجام تبلیغات، رسم تابلوهای شهدا در شهر، چاپ پوستر و کارت دعوت و فضاسازی تبلیغی در سطح استان از برنامه‌های ما است.

همچنین در این جلسه رحمان جلالی به بیان گزارش عملکرد خود در ارتباط با برگزاری کنگره ۶۵۰۰ شهید استان پرداخت و بیان داشت: طراحی ۲۵ اینفوگرافی از عملیات‌های لشکر ۴۱ ثارالله از جمله برنامه‌های مد نظر این کمیته است که در حال اجرا است.

مسئول کمیته فضای مجازی استان کرمان افزود: ۱۰۰ عکس‌نوشته در ارتباط با شهدا در اینستاگرام، دو موشن گرافیک از عملیات‌های کربلایی ۵ و والفجر ۸، ساخت بازی‌های آنلاین مرتبط با شهدا و اپلیکیشن شهدای کرمان از اقداماتی است که این کمیته در خصوص این کنگره ارائه خواهد کرد.

کد مطلب 4524768

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