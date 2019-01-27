به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید کاظمی صبح یکشنبه در جلسه کمیته های کنگره ۶۵۰۰ شهید استان کرمان بیان داشت: طی ۱۴ روز آینده برنامههای اجرایی کنگره آغاز خواهد شد.
وی افزود: برنامههای فرهنگی کنگره و افتتاح نمایشگاه کتاب دفاع مقدس همچنین برنامه فصل شیدایی از همین تاریخ به مدت ۱۰ شب برگزار خواهد شد.
کاظمی گفت: از دو ماه پیش تاکنون ما در هر هفته جلسهای دو ساعته با دبیران و مسئولان کمیتهها داشتیم تا در ارتباط با برنامههای این کنگره به جمعبندی نهایی برسیم.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان هم در این جلسه بیان داشت: ۴۵ عضو شورا داریم که در چند جلسه آمادگی خود را برای برگزاری کنگره اعلام کردهاند.
مهدی صدفی افزود: ۱۰ برنامه به عهده ما است که عمده برنامهها از ۲۳ بهمن با ۲۳ کار میدانی و محیطی آغاز خواهد شد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان گفت: در بحث فرهنگسازی، ۶۱ شهید را در اختیار ما قرار دادند که طرح اولیه را آماده کردیم تا پس از تایید نهایی برای طراحی و چاپ آماده شود.
وی تصریح کرد: از جمله کارهای انجام گرفته توسط این کمیته میتوان به طراحی، چاپ و ایجاد نمایشگاه اشاره کرد همچنین چاپ و توزیع روزشمار انقلاب، انجام تبلیغات، رسم تابلوهای شهدا در شهر، چاپ پوستر و کارت دعوت و فضاسازی تبلیغی در سطح استان از برنامههای ما است.
همچنین در این جلسه رحمان جلالی به بیان گزارش عملکرد خود در ارتباط با برگزاری کنگره ۶۵۰۰ شهید استان پرداخت و بیان داشت: طراحی ۲۵ اینفوگرافی از عملیاتهای لشکر ۴۱ ثارالله از جمله برنامههای مد نظر این کمیته است که در حال اجرا است.
مسئول کمیته فضای مجازی استان کرمان افزود: ۱۰۰ عکسنوشته در ارتباط با شهدا در اینستاگرام، دو موشن گرافیک از عملیاتهای کربلایی ۵ و والفجر ۸، ساخت بازیهای آنلاین مرتبط با شهدا و اپلیکیشن شهدای کرمان از اقداماتی است که این کمیته در خصوص این کنگره ارائه خواهد کرد.
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