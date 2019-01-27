اشتغال ۱۴ هزار نفر طی ۵ سال گذشته در اسلامشهر در بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسلپور صبح یکشنبه در آیین «رسانه، چهل سالگی انقلاب و خدمات دولت» طی سخنانی گفت: در آستانه ۴۰ سالگی انقلاب قدرت های استکباری دنیا به این نتیجه رسیده که این انقلاب شکست ناپذیر بوده و توطئه و نقشه دشمنان در دلسرد کردن مردم از انقلاب بی ثمر است.

فرماندار اسلامشهر گفت: از سال ۹۲ تا ۹۷ تعداد ۱۴ هزار و ۲۳۲ نفر در اسلامشهر در بخش خصوصی با استفاده از تسهیلات مشغول به کار شده اند و در همین مدت ۵۶۷ طرح دولتی با اعتباری بالغ بر ۸۰۸میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است.

وی اضافه کرد: در شهر اسلامشهر در سال گذشته ۱۳۰ میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری پرداخت شده است، در حال حاضر 374 واحد صنعتی در اسلامشهر داریم، که 150 واحد به طور کامل فعال است و مابقی یا نیمه فعال و یا تعطیل است، که در جلسات مختلف اقتصاد مقاومتی با شیوه های مختلف در پی راه اندازی مجدد آن ها هستیم.

نماینده عالی دولت در اسلامشهر همچنین گفت: تعداد ۶ هزار و ۷۶۷ کارگاه و کارخانه تولیدی فعال هستند.

وی افزود: مسوولین دستگاه‌های اجرایی باید تلاش کنند موانع موجود بر سر راه تولید و اشتغال را برطرف کنند.