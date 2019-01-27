چوب نقد شهرستان ادب بر رمان انقلابی محمد حنیف

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقدوبررسی رمان «این مرد از همان موقع بوی مرگ می‌داد» که توسط نشر اسم منتشر شده است، روز دوشنبه ۸ بهمن‌ماه ۹۷ با حضور نویسنده و منتقدان در موسسه شهرستان ادب برگزار می‌شود.

این رویداد ادبی که در قالب سلسله جلساتی با عنوان «عصر اثر» به همت موسسه فرهنگی شهرستان ادب برگزار می‌شود قرار است با حضور دکتر محمد حنیف، نویسنده کتاب و قاسم‌علی فراست و مهدی کفاش از نویسندگان و منتقدان شناخته‌شده و با اجرای مجید اسطیری نویسنده و پژوهشگر جوان برگزار شود.

فضای روایت رمان «این مرد از همان موقع بوی مرگ می‌داد» از قبل از انقلاب سال ۱۳۵۷ شروع می‌شود و تا سه دهه بعد از آن ادامه می‌یابد. این رمان توجه خواننده را به دنیاهای موازی می‌کشاند، دنیای قدیم و جدید شخصیت‌های داستان و دنیای واقعی و جادویی مردم ایران.

نشست نقد و بررسی این کتاب، با حضور علاقه‌مندان، روز دوشنبه ۸ بهمن از ساعت ۱۵:۳۰ در موسسه شهرستان ادب به نشانی: تهران، خیابان دکتر شریعتی، بالاتر از خیابان آیت‌الله طالقانی، روبروی سینما صحرا، پلاک ۱۶۸ برگزار می‌شود.