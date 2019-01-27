نمایشگاه صنایع دستی «دختران مهتاب» در تهران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی ، این نمایشگاه ۳ بهمن در تهران افتتاح و به مدت سه روز از ۳ تا ۵ بهمن میزبان علاقه مندان به رشته های صنایع دستی استان سیستان و بلوچستان بود.زینب نوروزی کارآفرین و استاد بلوچ دوزی نمایشگاهی از تولیدات متنوع سوزن دوزی کارگاه دختران مهتاب را در خانه گفتمان شهر(خانه وارطان) با عنوان «از بلوچستان» برگزار کرده است.

عواید فروش این نمایشگاه برای تجهیز کتابخانه مهتاب نوروزی در قاسم آباد بمپور و همچنین برگزاری کارگاه های آموزشی و ترویجی مرتبط با زنان و کودکان هزینه خواهد شد.

این نمایشگاه سوم بهمن با نمایش مستند بلوچستان به کارگردانی محسن زارعی آغاز شد و پس از آن نشست چالش های توسعه روستایی بلوچستان با حضور پیرمحمد ملازهی و کامبیز مشتاق گوهری برگزار شد.

نمایشگاه دختران مهتاب تا جمعه پنجم بهمن ماه در خانه گفتمان شهر(خانه وارطان) واقع در میدان فلسطین خیابان طالقانی غربی، پلاک ۵۱۴ ادامه داشت.