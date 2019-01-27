اولین جشنواره ملی عکس «چهلمین بهار» در قزوین برگزار می شود

محمد درافشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: «ایام الله دهه فجر»، «جشن باشکوه انقلاب اسلامی» و «برداشت آزاد» را از موضوعات جشنواره چهلمین بهار برشمرد.

وی افزود:جشنواره ملی عکس چهلمین بهار انقلاب اسلامی در دو بخش «عکاسی حرفه‌ای» و «عکاسی با تلفن همراه» برگزار می شود.

درافشانی اضافه کرد:علاقمندان به شرکت در این جشنواره تا ۳۰ بهمن ماه سالجاری برای ارسال آثارشان به دبیرخانه این جشنواره فرصت دارند.

این مسئول افزود:در بخش عکاسی حرفه ای علاقمندان می توانند آثارشان به آدرس ایمیل Email:B۲۲photo۹۷@gmail.com ارسال کنند.

وی خاطرنشان کرد:همچنین در بخش عکاسی با تلفن همراه ارسال تصاویر از طریق آدرس@B۲۲photo۹۷ به همراه مشخصات «نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد، محل و سال عکاسی» امکان پذیر است.

درافشانی با بیان اینکه شرکت تمامی عکاسان حرفه‌ای و آماتور کشور در این جشنواره آزاد است، گفت:علاقمندان به شرکت در این جشنواره می توانند جهت اطلاع از مقررات جشنواره و دریافت فرم ثبت نام به پرتال http://farhangi.qazvin.ir مراجعه کنند و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۹۳۰۴۲۶۶۷۷۶ تماس بگیرند.

وی افزود: داوری آثار پنجم اسفند ماه است و در ۱۰ اسفند ماه نیز اختتامیه جشنواره، اعلام اسامی برگزیدگان، اهداء جوایز و گشایش نمایشگاه برگزار خواهد شد.