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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۴۱

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین:

اولین جشنواره ملی عکس «چهلمین بهار» در قزوین برگزار می شود

اولین جشنواره ملی عکس «چهلمین بهار» در قزوین برگزار می شود

قزوین- رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین از برگزاری اولین جشنواره ملی عکس «چهلمین بهار انقلاب اسلامی» به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خبر داد.

محمد درافشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: «ایام الله دهه فجر»، «جشن باشکوه انقلاب اسلامی» و «برداشت آزاد» را از موضوعات جشنواره چهلمین بهار برشمرد.

وی افزود:جشنواره ملی عکس چهلمین بهار انقلاب اسلامی در دو بخش «عکاسی حرفه‌ای» و «عکاسی با تلفن همراه» برگزار می شود.

درافشانی اضافه کرد:علاقمندان به شرکت در این جشنواره تا ۳۰ بهمن ماه سالجاری برای ارسال آثارشان به دبیرخانه این جشنواره فرصت دارند.

این مسئول افزود:در بخش عکاسی حرفه ای علاقمندان می توانند آثارشان به آدرس ایمیل Email:B۲۲photo۹۷@gmail.com ارسال کنند.

وی خاطرنشان کرد:همچنین در بخش عکاسی با تلفن همراه ارسال تصاویر از طریق آدرس@B۲۲photo۹۷ به همراه مشخصات «نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد، محل و سال عکاسی» امکان پذیر است.

درافشانی با بیان اینکه شرکت تمامی عکاسان حرفه‌ای و آماتور کشور در این جشنواره آزاد است، گفت:علاقمندان به شرکت در این جشنواره می توانند جهت اطلاع از مقررات جشنواره و دریافت فرم ثبت نام به پرتال http://farhangi.qazvin.ir مراجعه کنند و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۹۳۰۴۲۶۶۷۷۶ تماس بگیرند.

وی افزود: داوری آثار پنجم اسفند ماه است و در ۱۰ اسفند ماه نیز اختتامیه جشنواره، اعلام اسامی برگزیدگان، اهداء جوایز و گشایش نمایشگاه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4524777

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