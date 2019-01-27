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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۴۳

فرماندار بابل:

۷۱ پروژه دهه فجر در بابل افتتاح می شود

۷۱ پروژه دهه فجر در بابل افتتاح می شود

بابل - فرماندار بابل گفت: ۷۱ پروژه عمرانی و تولیدی ایام دهه فجر در شهرستان افتتاح می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی ولی زاده صبح یکشنبه در نشست با خبرنگاران به پروژه های دهه فجر اشاره کرد وافزود: ۷۱ پروژه در شهرستان با اعتباری بالغ بر  ۸۴۰میلیارد ریال در دهه مبارکه فجر امسال به بهره برداری خواهد رسید.

وی اظهار داشت: نمایشگاه دستاوردهای انقلاب به عنوان محوری ترین  برنامه های چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی در دهه فجر امسال با شعار افتخار به گذشته و امید به آینده از ۱۲ بهمن ماه از ۱۲ تا ۱۶ بهمن در مصلی شهرستان برگزار می شود.

وی افزود: دهه مبارکه فجر امسال فرصت مغتنمی است تا ضمن مرور مجدد آرمان های سترگ بنیانگذار انقلاب اسلامی، نسبت به تبیین ابعاد مولفه ها مبانی ارزشها و برکات انقلاب اسلامی گام برداریم.

ولی زاده گفت: خدمات شایسته ای در شهرستان بابل در راستای عملکردهای نظام صورت گرفته است و بهترین شیوه برای نشان دادن دستاوردهای ۴۰ساله انقلاب رسانه ها هستند که می تواند به عنوان بازوان اطلاع رسانی در انقلاب اسلامی باشند.

کد مطلب 4524778

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