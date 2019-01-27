۵۰۰ عنوان برنامه فرهنگی و هنری در خراسان جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر نبی زاده ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه در حوزه فرهنگی و هنری اتفاقات بسیار گسترده ای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی افتاده است، اظهار کرد: در حوزه فرهنگی و هنری به معنی عام آن انقلاب شکوهمند اسلامی بیش از هر چیزی رویکرد و جهت گیری حوزه فرهنگ را مد نظر داشته است.

وی با بیان اینکه مهم ترین بخش تاثیرگذار انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگ و هنر گسترش دسترسی مردم به شاخصه های فرهنگی و هنری بوده است، افزود: انقلاب اسلامی توانست سدهایی را بشکند و با نگاه عدالت محور و همه جانبه امکانی را فراهم کند که همه مردم بتوانند به امکانات فرهنگی دسترسی پیدا کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه یکی از ویژگی های انقلاب اسلامی دسترسی اکثر مردم و استفاده از ظرفیت های فرهنگی جهت ارتقاء آن ها بوده است، گفت: گسترش حوزه های خرد اندیشی و اندیشه ورزی یکی دیگر از شاخصه های انقلاب اسلامی بوده است.

وی با بیان اینکه جریان خلق آثار هنری ایران پس از انقلاب اسلامی با یک جهش و نگاه جدیدی به وجود آمد، عنوان کرد: انقلاب اسلامی توانست دایره های تاثیرگذاری خود را بر مخاطبان افزایش و گسترش دهد.

نبی زاده با اشاره به اینکه ذیل کارگروه فرهنگ و هنر چهار جلسه طی دو ماه گذشته برگزار شده است، بیان کرد: ۵۰۰ برنامه در قالب این کارگروه آماده شده و تا پایان سال برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: برگزاری همایش ها، جشنواره ها، نمایشگاه ها، جلسات کرسی های آزاد اندیشی، اجرای تئاتر، اکران فیلم، تولید برنامه ها و مستندات، خاطره گویی از مهم ترین برنامه های کارگروه فرهنگی و هنری در ایام دهه فجر خواهد بود.

برگزاری ۲۲۳ جشنواره ملی و استانی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه قبل از انقلاب اسلامی هیچ گونه پروژه عمرانی در حوزه فرهنگی و هنری در سطح استان خراسان جنوبی وجود نداشت، افزود: امروز ۳۴ پروژه در استان به افتتاح و در مرحله اجرا است.

وی با اشاره به اینکه قبل از انقلاب اسلامی هیچ گونه سازمان و نهادی تحت عنوان نهاد فرهنگ و هنر وجود نداته که امروزه ۱۱ اداره در سطح استان فعالیت می کنند، گفت: قبل از انقلاب اسلامی تنها چهار سرپرست خبرگزاری در سطح استان وجود داشته که امروز به ۱۳ خبرگزاری رسیده است.

نبی زاده با بیان اینکه تعداد نشریات در سطح استان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تنها دو نشریه بوده که امروز به ۳۳ نشریه و ۳۴ پایگاه خبری رسیده است، عنوان کرد: تعداد نشریات مکتوب استان قبل از انقلاب اسلامی تنها هفده نشریه بوده که امروز به ۷۷ نشریه رسیده است.

وی با اشاره به اینکه قبل از انقلاب اسلامی هیچ نگارخانه ای در خراسان جنوبی وجود نداشت که خوشبختانه امروز به هشت نگارخانه در سطح استان رسیده است، بیان کرد: تعداد ۲۶ نکوداشت مفاخر، ۳۶۸ نمایشگاه فرهنگی و هنری، ساخت ۱۲ پلاتو تخصصی، برگزاری ۲۲۳ جشنواره ملی و استانی از دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی در سطح استان بوده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه امروزه ۴۱ آموزشگاه آزاد هنری و سینمایی در سطح استان فعالیت می کنند، اظهار داشت: علی رغم اینکه قبل از انقلاب اسلامی تنها تعداد سه چاپخانه در سطح استان فعالیت می کردند اما امروز به ۵۶ چاپخانه رسیده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۶۴۵ کانون فرهنگی و هنری مساجد در سطح استان فعال هستند، افزود: ۵۸ هزار و ۷۰۰ نفر ظرفیت در این کانون ها وجود دارد.