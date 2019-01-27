یک گروه تروریستی شهادت دو مامور نیروی انتظامی را به عهده گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۳۵ دقیقه بامداد شنبه، گشت خودرویی سمند کلانتری ۱۳ شهرستان بندر ماهشهر به سر اکیپی ستوان یکم الله نظر صفری و رانندگی سرباز وظیفه محمدرضا رفیعی نسب در نشانی شهر بندر امام خمینی، بلوار آیت‌الله خامنه‌ای، جنب اداره برق در حال گشت زنی بود که از پشت و سمت راننده مورد هدف تیر سلاح جنگی کلاش سرنشینان خودروی پژو خاکستری رنگ قرار گرفت.

سرباز وظیفه فوق‌الذکر در همان هنگام به فیض شهادت نائل آمد. ستوان یکم صفری نیز برای مداوای بیشتر به بیمارستان حاج معرفی ماهشهر انتقال یافت ولی متأسفانه تلاش تیم پزشکی موثر نبوده و وی بر اثر جراحات وارده به شهادت رسید.

در همین زمینه معاون اجتماعی نیروی انتظامی خوزستان با اشاره به تلاش برای یافتن عوامل این حمله مسلحانه اظهار کرد: گروه تروریستی و تجزیه‌طلب «حرکه النضال العربی لتحریر الاحواز» مسئولیت حمله مسلحانه به خودروی نیروی انتظامی در بندر امام خمینی را بر عهده گرفته است.