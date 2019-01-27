خلیل زاد: توافق با طالبان نهایی نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، «زلمی خلیلزاد» نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان پس از پایان مذاکرات ۶ روزه با طالبان با انتشار پیامی در توئیتر خود اعلام کرد که واشنگتن و طالبان هنوز به توافق نرسیده‌اند.

پس از این سلسله دیدارها هیئت آمریکایی و طالبان بیانیه مشترکی منتشر نکردند اما خلیل زاد اظهار داشت که مذاکرات «پیشرفت‌های قابل توجهی» داشته و از قصد خود برای عزیمت به کابل خبر داد.

نماینده ویژه آمریکا با تاکید بر اینکه هنوز مسائل زیادی نیاز به کار دارد در توئیتر خود نوشت: دیدار در قطر سازنده‌تر از گذشته بود و پیشرفت‌های قابل توجهی در مسائل بسیار مهم داشتیم.

وی درباره توافق احتمالی با طالبان نیز نوشت: تا زمانی که همه چیز مورد توافق قرار نگیرد درباره هیچ چیز توافق نشده است و همه چیز باید در گفت‌وگوهای بین الافغانی و آتش‌بس جامع شامل شود.