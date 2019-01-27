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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۴۹

خلیل زاد: توافق با طالبان نهایی نشده است

خلیل زاد: توافق با طالبان نهایی نشده است

نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان طی پیامی در صفحه توئیتر خود ضمن رد نهایی شدن توافق با طالبان نوشت که هرگونه توافق در این زمینه نیازمند گفتگوهای بین الافغانی و آتش بس همه جانبه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «زلمی خلیلزاد» نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان پس از پایان مذاکرات ۶ روزه با طالبان با انتشار پیامی در توئیتر خود اعلام کرد که واشنگتن و طالبان هنوز به توافق نرسیده‌اند.

پس از این سلسله دیدارها هیئت آمریکایی و طالبان بیانیه مشترکی منتشر نکردند اما خلیل زاد اظهار داشت که مذاکرات «پیشرفت‌های قابل توجهی» داشته و از قصد خود برای عزیمت به کابل خبر داد.

نماینده ویژه آمریکا با تاکید بر اینکه هنوز مسائل زیادی نیاز به کار دارد در توئیتر خود نوشت: دیدار در قطر سازنده‌تر از گذشته بود و پیشرفت‌های قابل توجهی در مسائل بسیار مهم داشتیم.

وی درباره توافق احتمالی با طالبان نیز نوشت: تا زمانی که همه چیز مورد توافق قرار نگیرد درباره هیچ چیز توافق نشده است و همه چیز باید در گفت‌وگوهای بین الافغانی و آتش‌بس جامع شامل شود.

کد مطلب 4524789

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