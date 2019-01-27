نماینده تالش از طرح سوال از وزیر نیرو انصراف داد

به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طرح سوال «محمود شکری» نماینده مردم تالش از رضا اردکانیان وزیر نیرو در دستور کار بود که اردکانیان نامه ای به این نماینده داد و مورد قبول وی قرار گرفت و از سوال خود انصراف داد.

متن این نامه به شرح زیر است:

«آقای شکری

با سلام

پیرو جلسه با محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در باره تسریع در حل مشکل پروژه اجرایی سد شفارود انشاءالله در روز جاری موضوع تغییر دستگاه اجرایی به همان شکل توافق شده در دستور کار و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.

همچنین در خصوص حل مشکل پرداخت حقوق کارگران و تزریق منابع مالی به پروژه نیز در اسرع وقت اقدام مثبت معمول می شود.

رضا اردکانیان

وزیر نیرو»