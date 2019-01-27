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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۵۴

ثبت نام ۸ نفر برای تصدی ریاست فدراسیون چوگان

ثبت نام ۸ نفر برای تصدی ریاست فدراسیون چوگان

دبیر مجمع انتخاباتی فدراسیون چوگان از ثبت نام ۸ نفر برای تصدی ریاست فدراسیون متبوعش خبر داد و گفت: مدارک افراد ثبت نام کننده برای بررسی به وزارت ورزش و جوانان ارسال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون چوگان، اصغر ناظری با اشاره به اینکه هشت نفر برای تصدی ریاست فدراسیون چوگان کاندیدا شده اند، گفت: بر این اساس با توجه به اتمام زمان قانونی، مدارک افراد ثبت نام کننده به وزارت ورزش و جوانان ارائه خواهد شد.

دبیر مجمع انتخاباتی فدراسیون چوگان با اشاره به اینکه کمیسیون تطبیق صلاحیت افراد را تعیین خواهد کرد، افزود: آقایان سیدرضا میرابوطالبی، سهیل یوسف نیا، فریدون یوسف شاهی، میعاد صادقی، ابراهیم نوزایی، یاشار بی غم و خانم ها سعیده صادقی و غزاله امیرابراهیمی از جمله علاقه مندان به رشته چوگان هستند که برای تصدی ریاست فدراسیون چوگان اقدام به ثبت نام کرده اند.

وی با اشاره به اینکه ورزش چوگان پس از ثبت جهانی در فهرست یونسکو باید بتواند با دستیابی به ثبات مدیریتی مسیر توسعه را طی کند، تصریح کرد: امیدواریم با انتخاب فرد اصلح و آشنا به رشته چوگان شاهد شکوفایی هرچه بیشتر این رشته ورزشی در میهن اسلامی و سراسر دنیا باشیم.

ناظری خاطرنشان کرد: زمان برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون چوگان نیز منوط به بررسی مدارک و تایید صلاحیت افراد کاندیدا از سوی مراجع ذیصلاح است که متعاقبا اعلام خواهد شد.

کد مطلب 4524797
رضا خسروي

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