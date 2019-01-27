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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۱۱

رئیس جمهوری اتریش:

دوره استعمار آمریکا بسر رسیده است

دوره استعمار آمریکا بسر رسیده است

رئیس جمهوری اتریش در سخنانی با انتقاد از سیاست های آمریکا در قبال اروپا و توافقات بین المللی اظهار داشت که مواضع واشنگتن یادآور دوران استعمارگری است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اتریش، «الکساندر فان در بلن» رئیس جمهوری اتریش در سخنانی در وین ضمن انتقاد از سیاست های آمریکا در قبال اروپا گفت: واشنگتن همانند یک مستعمره با اروپا برخورد می کند، اقدامی که به هیچ وجه صحیح نیست. اروپا مستعمره آمریکا نیست.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به خروج یکجانبه آمریکا از توافق هسته ای با ایران یا انتقادهای پی در پی «ریچارد گرنل» سفیر آمریکا در برلین درباره پروژه گازی نورد استریم۲ گفت: مواضع آمریکا دوره استعمارگری را در اذهان متبادر می کند.

رئیس جمهوری اتریش با تاکید بر لزوم اتحاد میان کشورهای اروپایی اظهار داشت: همسویی کشورهای اروپایی می تواند دستیابی به موفقیت های سیاسی و دستاوردهای اقتصادی را افزایش دهد.

کد مطلب 4524799
شقایق لامع زاده

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