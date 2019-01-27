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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۰۲

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

سند بیش ۳۳۴ هزار هکتار از اراضی ملی خراسان شمالی صادر شد

سند بیش ۳۳۴ هزار هکتار از اراضی ملی خراسان شمالی صادر شد

بجنورد- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی گفت: سند ۳۳۴ هزار و ۲۰۷ هکتار از اراضی ملی این استان پس از پیروزی انقلاب اسلامی به نام دولت صادر شد.

حسن وحید در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عرصه های خراسان شمالی شامل دشت، جنگل، کوه، کویر و اراضی کشاورزی است که از ابتدای انقلاب تا کنون برای ۳ میلیون و ۳۴ هزار و ۲۰۷ هکتار از این اراضی، سند مالکیت به نام دولت صادر شده است.

وحید تصریح کرد: اخذ سند مالکیت اراضی ملی با هدف مقابله با تخریب، تصرف، ساخت و ساز، تغییر و تبدیل اراضی ملی و منابع طبیعی به اراضی کشاورزی و مسکونی انجام شده است.

وی افزود: از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون در سطح ۲۳۶ هزار هکتار از اراضی طبیعی خراسان شمالی طرح ترسیب کربن اجرا شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی ادامه داد: همچنین در زمینه ترسیب کربن، بیش از ۱۲ هزار نفر ساعت عملیات آموزشی ارائه شده است.

وحید گفت: در مدت چهل ساله انقلاب عملیات حفاظت خاک و آبخیزداری درسطح ۵۰۸ هزار و ۲۲۵ هکتار از اراضی استان انجام شد.

وی بیان کرد: در این مدت طرح جنگل کاری با بذر و نهال در سطح ۵۰ هزار و ۹۹ هکتار از اراضی بیابانی خراسان شمالی انجام شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی مطرح کرد: به منظور عملیات مدیریت پایدار، طرح ممیزی و تنسیق مرتع در سطح ۴۴ هزار و ۴۷۹ هکتار، عملیات بیابانزدایی در سطح ۲۲ هزار و ۲۳۶ هکتار از مراتع استان انجام شده است.

وحید افزود: از ابتدای انقلاب تا کنون عملیات احیا و بهره برداری گیاهان دارویی در ۲ هزار و ۸۵۰ هکتار از اراضی بیابانی استان انجام شده است.

وی بیان کرد: به منظور مدیریت جامع منابع طبیعی عملیات کاداستر در سطح ۵۳۳  هزار و ۱۸۹ هکتار از اراضی خراسان شمالی انجام شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی گفت: طی ۴۰ سال انقلاب اسلامی، عملیات مدیریت جامع حوزه آبخیز در سطح ۱۶۰ هکتار از اراضی ملی این استان انجام شده است.

کد مطلب 4524804

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