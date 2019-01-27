اشرفی: ورزش جانبازان مولد انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود اشرفی سرپرست دبیرکلی کمیته ملی پارالمپیک در نشست امروز تمام موفقیت های ورزش جانبازان و معلولان و مدال آوری های آنها را حاصل و نتیجه انقلاب اسلامی عنوان کرد.

وی گفت: پیش از انقلاب اصلا چیزی به عنوان ورزش جانبازان نداشتیم. ورزش جانبازان در واقع مولد انقلاب است.

اشرفی با بیان اینکه از منظر دیگر می توان گفت که در این چهل سال نسبت به کشورهای منطقه رشد قابل توجهی در این بخش داشته ایم، خاطرنشان کرد: فدراسیون جانبازان و معلولین کار خود را با ۹ رشته آغاز کرد و به ۱۷ رشته افزایش یافت. در حال حاضر ٢١ رشته پارالمپیکی در ایران فعال است.

سرپرست دبیرکلی کمیته ملی پارالمپیک با بیان اینکه اعزام ورزشکاران جانباز و معلول از سال ٦٢ به بعد بود، گفت: از آن سال تا به امروز تعداد ٢٨٥٨ مدال در هر دو بخش مردان و زنان به دست آمده که افتخار بزرگی است. نکته مهم دیگر این است که الان کمیته بین‌المللی پارالمپیک، کمیته پارالمپیک ایران را به عنوان الگوی توسعه معرفی می‌کند.

سرپرست دبیرکلی کمیته ملی پارالمپیک گفت: چهار ورزشکار ما برند آی پی سی هستند و این نشان دهنده رشد این بخش است. والیبال نشسته ایران در هشت دوره پارالمپیک شرکت کرده که حاصل آن ٦ مدال طلا و ٢ مدال نقره بوده که بی نظیر است.

اشرفی ادامه داد: انتزاع پارالمپیک از المپیک اتفاق مهمی برای ورزش جانبازان و معلولان بود که نتیجه اول ان در بازی های پاراآسیایی جاکارتا و با صعود یک پله ای مشاهده شد. برای توکیو هم جایگاه هشتم تا دهم پیش بینی شده که با توجه به رتبه پانزدهم در ریو کار سختی داریم. باید برنامه ها برای کسب مدال آن هم طلا باشد. در ٧ رشته امکان کسب مدال طلا فراهم است و این مدال آوری در بخش زنان و مردان پیش بینی شده است.

اشرفی در مورد دغدغه ورزشکاران پارالمپیکی برای استخدام مدال اوران گفت: طی دو سال گذشته اقداماتی انجام شده اما هنوز نتیجه حاصل نشده است. این را به عنوان حق برای مدال اوران خود متصور هستیم و پیگیری می کنیم. داورزنی هم در این زمینه تاکید کرد این موضوع به مصوبه دولت نیاز دارد.