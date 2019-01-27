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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۳۲

نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌جنوبی:

تحریم‌های دشمن نمی‌تواند اقتصاد ایران را متزلزل کند

تحریم‌های دشمن نمی‌تواند اقتصاد ایران را متزلزل کند

بیرجند- نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه تحریم‌ها نمی‌تواند اقتصاد ایران را متزلزل کند، گفت: اگر در کنار تحریم‌ها بی‌عدالتی در کشور باشد، شاهد آسیب خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی، صبح یکشنبه در دیدار با مدیران سازمان های تابعه امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: دشمن از ابتدای انقلاب برای ملت ایران خواب‌های آشفته می بیند و هر بار نیز رسواتر از گذشته می‌شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: در سال ۸۸ دشمن به دلیل اینکه زمینه را مساعد می‌دید به صورت رسمی و علنی براندازی را دنبال می‌کرد.

عبادی با اشاره به اینکه تجربه نشان داده که دشمنان و معاندان نمی‌تواند کاری علیه ملت ایران و انقلاب اسلامی کند، ادامه داد:  هرکجا ما براساس آرمان‌های انقلاب، قانون اساسی و فرمایشات رهبری عمل کردیم، دشمن نیز از روی ناچاری سکوت پیشه کرده است.

وی افزود: رژیم صهیونیستی که روزی چهارمین قدرت نظامی دنیا بود، امروزه در یک مبارزه دو روزه با غزه  عقب نشینی کرده است.

نماینده ولی در خراسان‌جنوبی گفت: اگر ما قوانین و الزامات را به درستی رعایت کنیم، محاصره و تحریم اقتصادی نه تنهایی مضر نبوده بلکه فرصتی برای رشد و پیشرفت، خودکفایی و استقلال اقتصادی به وجود می آورد.

عبادی اظهار کرد: تحریم اقتصادی به تنهایی آسیب‌رسان به اقتصاد نیست بلکه وقتی از درون جامعه همراه با حقوق‌های نجومی، بی عدالتی، اختلاس و توزیع ناعادلانه ثروت و کالا شود، موجب آسیب به بنیان‌های اقتصادی کشور می شود.

وی بیان کرد: متأسفانه گاه در مواردی چون کنترل قاچاق کالا وتوزیع کالا و ثروت قوانین به درستی رعایت نمی شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان‌جنوبی ادامه داد: براساس فرهنگ دینی اقتصاد چون خون در رگ‌های بدن بوده و از این منظر مسئولیت مدیران حوزه اقتصادی بسیار مهم و تأثیرگذار است.

کد مطلب 4524812

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