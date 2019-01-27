به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی، صبح یکشنبه در دیدار با مدیران سازمان های تابعه امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: دشمن از ابتدای انقلاب برای ملت ایران خوابهای آشفته می بیند و هر بار نیز رسواتر از گذشته میشود.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: در سال ۸۸ دشمن به دلیل اینکه زمینه را مساعد میدید به صورت رسمی و علنی براندازی را دنبال میکرد.
عبادی با اشاره به اینکه تجربه نشان داده که دشمنان و معاندان نمیتواند کاری علیه ملت ایران و انقلاب اسلامی کند، ادامه داد: هرکجا ما براساس آرمانهای انقلاب، قانون اساسی و فرمایشات رهبری عمل کردیم، دشمن نیز از روی ناچاری سکوت پیشه کرده است.
وی افزود: رژیم صهیونیستی که روزی چهارمین قدرت نظامی دنیا بود، امروزه در یک مبارزه دو روزه با غزه عقب نشینی کرده است.
نماینده ولی در خراسانجنوبی گفت: اگر ما قوانین و الزامات را به درستی رعایت کنیم، محاصره و تحریم اقتصادی نه تنهایی مضر نبوده بلکه فرصتی برای رشد و پیشرفت، خودکفایی و استقلال اقتصادی به وجود می آورد.
عبادی اظهار کرد: تحریم اقتصادی به تنهایی آسیبرسان به اقتصاد نیست بلکه وقتی از درون جامعه همراه با حقوقهای نجومی، بی عدالتی، اختلاس و توزیع ناعادلانه ثروت و کالا شود، موجب آسیب به بنیانهای اقتصادی کشور می شود.
وی بیان کرد: متأسفانه گاه در مواردی چون کنترل قاچاق کالا وتوزیع کالا و ثروت قوانین به درستی رعایت نمی شود.
نماینده ولی فقیه در خراسانجنوبی ادامه داد: براساس فرهنگ دینی اقتصاد چون خون در رگهای بدن بوده و از این منظر مسئولیت مدیران حوزه اقتصادی بسیار مهم و تأثیرگذار است.
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