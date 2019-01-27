«علی لاریجانی» سخنران ۲۲ بهمن در کرج است/اعلام مسیرهای راهپیمایی

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین محمدحسین روحی یزدی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری، با اشاره به اینکه اقدامات لازم برای برگزاری برنامههای دهه مبارکه فجر انجامشده است، اظهار کرد: روز دوازدهم بهمنماه استقبال نمادین از ورود امام و رژه موتورسواران به سمت مصلی کرج برگزار میشود.
وی بابیان اینکه مسئولان و بسیجیان استان البرز در مراسم تجدید بیعت و میثاق در کنار مرقد امام حضور پیدا میکنند، گفت: این برنامه در روز نهم بهمنماه در مرقد امام خمینی (ره) برگزار میشود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز با اشاره به اینکه سخنران مراسم دوازدهم بهمنماه فرمانده سپاه استان البرز است، گفت: روز سیزدهم بهمن نیز نمایشگاه دستاوردهای انقلاب افتتاح میشود.
روحی یزدی ادامه داد: نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی از روز سیزدهم تا نوزدهم بهمنماه، هفت ساعت در روز فعال است و شهروندان میتوانند از این محل بازدید کنند همچنین در همه شهرستانهای استان البرز نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی برپا میشود.
برگزاری مراسم گلباران مزار شهدا در امام زاده محمد (ع)
به گفته وی نمایشگاه اقوام نیز همزمان با نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی برگزار میشود. این نمایشگاه دارای ۳۱ غرفه خواهد بود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز بابیان اینکه روز هجدهم بهمن مراسم گلباران مزار شهدا در تمام گلزارهای شهدای سطح استان برگزار میشود، گفت: برنامه محوری استان البرز در امامزاده محمد (ع) واقع در کرج برگزار میشود.
روحی یزدی از برگزاری تجمع فاطمیون در بیستم بهمنماه خبر داد و گفت: این همایش یکی از بزرگترین برنامههای دهه مبارکه فجر است.
وی با اشاره به برگزاری مراسم راهپیمایی بیست و دوم بهمن در مرکز استان، عنوان کرد: چهار مسیر راهپیمایی در مرکز استان تعیین و برنامهریزیشده است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز مسیر اول را از میدان کرج به سمت میدان شهدا و میدان جمهوری اعلام کرد و گفت: مسیر دوم نیز از میان جاده به سمت سهراه رجایی شهر و میدان جمهوری تعیینشده است.
سخنران راهپیمایی بزرگ بیست و دوم بهمنماه در مرکز استان البرز علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی استروحی یزدی مسیر سوم را از فلکه اول رجایی شهر به سمت بلوار ماهان و سپس میدان جمهوری اعلام کرد و گفت: مسیر چهارم نیز از دولتآباد به سمت بلوار علامه جعفری و میدان سپاه و سپس میدان جمهوری اسلامی تعیینشده است.
به گفته وی سخنران راهپیمایی بزرگ بیست و دوم بهمنماه در مرکز استان البرز علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز گفت: فعالیت اصحاب رسانه در روز بیست و دوم بهمن در قالب کارتهای خبری خواهد بود و خبرنگارانی که قصد پوشش خبری این مراسم رادارند، باید مراتب را از طریق شورای تبلیغات اسلامی استان البرز پی گیری کنند.
روحی یزدی در بخش دیگری با اشاره به برگزاری بیش از ۵۰ جلسه برای هماهنگی چهلسالگی انقلاب اسلامی در استان، گفت: دشمنان مدعی بودند که ایران چهلسالگی خود را نمیبیند اما بازهم تلاشهای آنها بیاثر شد.
وی بابیان اینکه ملت ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور پرشور خواهند داشت، گفت: برنامههای چهلسالگی انقلاب با محوریت جوانان برگزار میشود.
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