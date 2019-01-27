به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، امروزه هر شهروندی چه از اسنپ استفاده کند، چه از تاکسیهای اینترنتی دیگر، دستکم دو بار با یک راننده همسفر میشود. از طرفی با توجه به حجم ترافیک و شلوغی خیابانها زمان صرف شده در هر سفر در کمترین حالت۲۰ دقیقه است و به این ترتیب هر فرد مدرنی روزانه حداقل ۴۰ دقیقه از زمان روزش را در یک تاکسی اینترنتی میگذراند. همین باعث شده که رفتار راننده و مسافر زیر ذرهبین قرار بگیرد و جامعهشناسان و رفتارشناسها راهکارهایی بهمنظور بهبود تعامل این دو ارائه دهند.
با توجه به اینکه اغلب اپلیکیشنهای درخواست تاکسی اینترنتی که امروز فعال هستند، فرمهای جامع و کاملی برای ارزیابی راننده در اختیار مسافران قرار میدهند، گاهی این شائبه پیش میآید که همهچیز در سفر صرفا به راننده مربوط است و مسافر نقشی ندارد.
این در حالی است که راننده و مسافر سهم برابری در انجام یک سفر خوب دارند و یک مسافر بدخلق میتواند به راحتی یک سفر خوب را خراب کند. اما چطور میتوان یک مسافر پنج ستاره بود و خاطره خوبی از یک سفر ساخت؟
خودتان را جای او بگذارید
ایدهای که به اشتباه در ذهن بسیاری از مردم شکل گرفته این است که چون مسافران هزینه حملونقلشان را به راننده میدهند، پس حق دارند هر طور میخواهند رفتار کنند و این وظیفه راننده است که دربست در اختیار بدخلقیهای آنها باشند.
خودتان را جای رانندههایی که روزانه شما را به محل کار، خانه، پارک، کافه یا هر جای دیگری میرسانند بگذارید و ببینید چه رفتاری را بیشتر میپسندید.
مکالمهای شروع کنید
رانندهها اغلب روزها بسیار کار میکنند و به طور متوسط روزانه چیزی حدود ۱۲ ساعت پشت فرمان هستند. تصور کنید تنها یک ساعت از زمانی که شما در ترافیک کلافهکننده میمانید، برای آنها چندین بار در روز تکرار میشود و چقدر خستهکننده است.
یک مکالمه خوب و سرگرمکننده میتواند برای چند دقیقه هم که شده حواس آنها را پرت کند و به رفع خستگیشان کمک کند. فقط یادتان باشد قرار نیست با حرفهایی که میزنید حواس راننده را از کارش پرت کنید.
بگذارید راننده موسیقی را انتخاب کند
همه طرفدار یک نوع موسیقی نیستند. هر چند مسافران حق طبیعی خود میدانند که موزیک دلخواهشان پخش شود، اما این حق را به رانندگان بدهید. آنها در تمام طول روز مسافران را پشت سر هم سوار میکنند و دیگر هم پای سرویسهای سنتی در میان نیست که راننده در مسیر رفت مسافر را برساند و هنگام برگشت به دفتر آژانس تنها باشد.
در حالت جدید ماشین هر رانندهای مدام از حضور مسافران مختلف پُر و خالی میشود. شاید شما تنها ۲۰ دقیقه مهمان یک راننده باشید، اما او تمام طول روز میزبان است و یک موزیک دلخواه میتواند خستگیاش را کم کند.
قدردان باشید
بهترین بازخوردی که یک راننده از سفر میگیرد، همان چیزی است که مسافر به او انتقال میدهد. راننده زمانی از وضعیت شغلی خود احساس رضایت میکند که این حس خوب را از مسافرش بگیرد.
یکی از راههای انتقال حس خوب به یک راننده سپاسگزاری کلامی است چرا که احساس میکند شما قدردان کاری که او برایتان انجام داده هستید.
دیر نکنید
با اینکه در سیستمهای آنلاین حملونقل معمولا میزان تاخیر مسافران قابل محاسبه است و توقفها برای راننده حساب میشود اما انتظار به هر صورت آزاردهنده است.
از طرفی با توجه به اینکه در سیستم درخواست اینترنتی خودرو مسافر مختار است هر زمانیکه آماده خروج از مبدا است درخواست خود را ثبت کند، بهتر است کلیک نهایی زمانی صورت بگیرد که کمترین میزان معطلی را برای این راننده به همراه داشته باشد.
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