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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۱۰

در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛

سومین همایش طرح تحول و نوآوری در آموزش برگزار می‌شود

سومین همایش طرح تحول و نوآوری در آموزش برگزار می‌شود

سومین همایش طرح تحول و نوآوری در آموزش، باهدف آشنایی مدیران و کارشناسان آموزشی و مدیران و کارشناسان در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سومین همایش طرح تحول و نوآوری در آموزش باهدف آشنایی مدیران و کارشناسان آموزشی و مدیران و کارشناسان دفاتر توسعه جهت آشنایی با برنامه‌ها و دستاوردهای طرح تحول چهاردهم بهمن‌ماه در سالن ابن‌سینا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، برگزار خواهد شد.

این همایش در دو بخش سخنرانی و پنل برگزار خواهد شد که در بخش اول به ارائه سخنرانی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی با محوریت اهداف همایش و نحوه استقرار دستاوردهای طرح تحول آموزش دانشگاه اختصاص‌ دارد.

کد مطلب 4524820

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