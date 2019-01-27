به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سومین همایش طرح تحول و نوآوری در آموزش باهدف آشنایی مدیران و کارشناسان آموزشی و مدیران و کارشناسان دفاتر توسعه جهت آشنایی با برنامه‌ها و دستاوردهای طرح تحول چهاردهم بهمن‌ماه در سالن ابن‌سینا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، برگزار خواهد شد.

این همایش در دو بخش سخنرانی و پنل برگزار خواهد شد که در بخش اول به ارائه سخنرانی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی با محوریت اهداف همایش و نحوه استقرار دستاوردهای طرح تحول آموزش دانشگاه اختصاص‌ دارد.